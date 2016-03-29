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Совещание духовников православных гимназий

29 марта 2017 года

28 марта в отделе образования и катехизации Нижегородской епархии состоялось совещание духовников православных гимназий Нижегородской епархии.

Собрание провел руководитель отдела протоиерей Евгений Худин. На нем были рассмотрены различные вопросы духовного окормления учащихся. В совещании принял участие духовник Саровской православной гимназии протоиерей Владимир Кузнецов.

Источник: cайт Нижегородской митрополии

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Источник: cайт Нижегородской митрополии

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