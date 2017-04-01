Соединить усилия школы и семьи

31 марта в Саровской православной гимназии состоялся городской семинар «Семья и школа: традиции и новации в вопросах воспитания, пути сотрудничества». Задачей семинара было обобщение накопленного в городе опыта.

В мероприятии приняли участие директора школ, их заместители по воспитательной работе, классные руководители, социальные педагоги и педагоги-психологи - всего порядка 50-ти участников. Вела семинар зам. директора городского департамента образования Е. В. Туровская. Во время первой части семинара был представлен опыт по работе с семьей Саровской православной гимназии, которая является городским ресурсным центром по духовно-нравственному воспитанию. Во время перерыва состоялось чаепитие в гимназической трапезной, затем гости осмотрели учебное заведение, побывали в звонарском классе. Семинар продолжили выступления представителей других школ города и Молодежного центра.

По словам Елены Валентиновны Туровской, школы Сарова никогда не прекращали работать с семьей. Она обозначила ряд вопросов перед участниками семинара. Каково должно быть соотношение образования, воспитания и работы с семьей? Чему классный руководитель должен уделять больше времени? В эпоху гаджетов родители утрачивают связь с детьми. Как им помочь ее наладить? Что должен знать школьный психолог, чтобы справиться с этим?

Заместитель благочинного Саровского округа по образованию протоиерей Александр Брюховец отметил, что сейчас многим родителям не хватает времени на общение с детьми, а в обществе размываются нравственные ценности. Поэтому остро стоит вопрос, как соединить воспитательные усилия семьи и школы. В православной гимназии таким объединяющим началом являются традиционные ценности русского народа, ценности православия.

Зам. директора православной гимназии Е. В. Ершова представила разработанную в гимназии программу взаимодействия с родителями «Семья». Она базируется на православном представлении о человеке, который имеет дух, душу и тело, и с каждой составляющей нужно работать по-своему. Развитию Духа или формированию у детей христианских ценностей способствуют встречи со священником, участие в паломнических поездках, богослужениях и таинствах. На развитие души (познавательные интересы, творческую активность, культуру поведения) нацелены открытые уроки, исследовательские проекты, праздники, концерты, постановки, ярмарки и многое другое. Развитие тела или формирование у детей потребности в здоровом образе жизни — это то, что хорошо знакомо и всем остальным городским школам.

Уникальность православной гимназии состоит в том, что она — большая семья, в которую входят дети, педагоги, родители и круг родственников. Духовный авторитет этой семьи — духовник, протоиерей Владимир Кузнецов и над ним — Сам Господь. Елена Вячеславовна рассказала о самых успешных формах совместной деятельности, направленных на укрепление как отдельных семей, так и общегимназической семьи, на выстраивание добрых доверительных отношений. Это творчество, общие дела, трудовые послушания, необычные семейные игры («День семьи», «Зерно истины», «Отцы и дети»). Например, во время игры «Отцы и дети» команда ребят и команда родителей задают друг другу важные вопросы, учатся понимать друг друга.

О том, чем занимается духовник гимназии, педагоги узнали из документального фильма об о. Владимире, снятого семьей Косолаповых.

Учитель начальных классов православной гимназии Е. В. Михайлова, которая в прошлом году стала победителем городского конкурса «Классный руководитель года», рассказала о своей воспитательной системе в классе. Педагог стремится раскрыть таланты родителей и детей, использовать творческий потенциал семьи. Ее выступление поддержали семьи Липовых и Скузоваткиных, которые подготовили концертные номера. А мама ее ученика М. Г. Цыбряева рассказала о мастер-классах по народным промыслам и рукоделию, которые она проводила с детьми как во время уроков технологии, так и во внеурочное время. Начинали с самого простого, с поделок из природного материала. В 4 классе уже сшили народные костюмы, а в пятом — подошли к изучению такого церковного искусства, как золотное и лицевое шитье. Зам. директора департамента образования отметила это выступление, как «поистине бесценный опыт».

Классный руководитель 8 класса Л. В. Куликова рассказала о такой форме внеклассной деятельности, как трудовое послушание, об успешном опыте поездок в один из скитов Дивеевского монастыря. Людмила Владимировна объяснила коллегам из светских школ, что такое послушание или «дисциплина изнутри».

Городские дети и родители очень заняты и мало видят друг друга, а совместный труд помогает наладить общение. Поездки настолько всем понравились, что возникла идея — во время летних каникул помогать сестрам скита в уборке урожая и других сельхозработах. Это выступление вызвало большой интерес у собравшихся. «А можно, чтобы в работе приняли участие не только ученики православной гимназии, но и других школ?» — спросила Е. В. Туровская. О. Владимир пояснил, что у Дивеевского монастыря 11 скитов, поэтому работа найдется для всех желающих.

Гости гимназии с интересом разглядывали выставку рисунков учащихся, листали классные портфолио и свежий выпуск газеты Саровской православной гимназии «Глаголь».

Зам. директора школы № 17 С. В. Рычкова и зам. директора лицея № 15 С. В. Васенина рассказали о спорте и формировании здорового образа жизни учащихся, учитель лицея № 15 Т. В. Стрижова — о работе в классном коллективе, а зам. директора Молодежного центра С. В. Паничкина — о деятельности Клуба молодой семьи.

Никого не мог оставить равнодушным доклад зам. директора школы-интерната № 9 Н. И. Исмагиловой о комплексном сопровождении семей учащихся с ОВЗ. В интернате обучаются более 70 % детей-инвалидов, около 33 % — учатся на дому. Коллектив учителей, психологов и врачей помогает не только в поддержании здоровья, обучении и социализации детей, но и обучает родителей общению с их непростым ребенком, повышает их педагогическую и правовую компетентность, помогает улучшить климат в семье. Учитель, который десять лет занимается с ребенком на дому, становится уже родным человеком, членом семьи. «Наша задача — показать родителям не школу для детей с ограниченными возможностями, а школу для детей с безграничными возможностями. Если родители начинают верить в ребенка, тогда можно добиться результатов», — уверена Н. И. Исмагилова.

После подведения итогов семинара педагогов пригласили на экскурсии детского экскурсионного бюро, а также на праздники и другие мероприятия православной гимназии.