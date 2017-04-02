Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

4 апреля/22 марта
общее время на генерацию страницы 0,0825 s
время на работу php-скриптов 0,0651 s
время на запросы к БД 0,0175 s
запросов к БД 40

Межъепархиальная олимпиада «Православные зернышки»

2 апреля 2017 года

30 марта в Сормовской православной гимназии имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова состоялась межъепархиальная олимпиада «Православные зернышки» для учащихся 2-4-х классов православных гимназий Нижегородской митрополии,  сообщает отдел образования и катехизации Нижегородской епархии.

Олимпиада проводится ежегодно отделом образования и катехизации Нижегородской епархии совместно с Сормовской православной гимназией. В олимпиаде приняли участие 64 гимназиста из Нижегородской и Городецкой епархий.

Несмотря на сложность заданий, участники ответили в основном на все вопросы, показав хорошее знание основ православной веры. Задания олимпиады размещены на сайте отдела образования и катехизации Нижегородской епархии в разделе «Конкурсы и олимпиады».

Пока жюри подводило итоги, для ребят прошли творческие мастер-классы.

По баллам были определены победители.

Из Саровского благочиния второе место заняла третьеклассница Дивеевской монастырской православной средней общеобразовательной школы Ксения Любина и третье – ученица 4-го класса Саровской православной гимназии Анна Игнатьева, (руководитель Т. И. Гришина).

По материалам  отдела образования и катехизации Нижегородской епархии

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте