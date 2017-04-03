Конкурс «Серафимовский учитель» завершился в Дивеевском монастыре

29 марта в Дивеевском женском монастыре начались торжественные мероприятия, посвященные чествованию победителей и лауреатов педагогического конкурса «Серафимовский учитель 2016/2017», проводившегося в регионах Приволжского федерального округа в 2016 году. В минувшем году конкурс состоялся уже в 11-й раз. В нем приняли участие 370 педагогов из 37 регионов России, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Конкурс проводился Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского и Нижегородской епархией. Активную помощь в организации оказали сотрудники Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Впервые на конкурс поступили заявки из Республики Саха (Якутия), Алтайского края, Брянской, Вологодской, Новосибирской, Ярославской областей. Участники – учителя общеобразовательных школ (городских и сельских) и православных гимназий, учреждений дополнительного образования, работники системы высшего и среднего профессионального образования воскресных школ, дошкольного образования.

Для финалистов конкурса была организована экскурсия в город Арзамас. Они осмотрели музей Патриаршества и посетили Воскресенский собор. По прибытии в Дивеево для педагогов провели экскурсию по обители.

Далее в актовом зале паломнического центра монастыря состоялось открытие конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения», участие в которой приняли более 120 педагогов из многих регионов России. Почетными гостями стали учитель социальных наук основной школы «Паюрис» (с русским языком обучения) литовского города Клайпеда, обладатель звания «Серафимовский учитель», доктор философских наук Андрей Фомин и руководитель отдела образования и катехизации Йошкар-Олинской епархии Русской Православной Церкви иерей Андрей Норкин.

Участников конференции приветствовали советник главы Нижегородской митрополии Ольга Бараева и руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин.

В рамках конференции работали пять секций. Педагоги представили свои проекты по духовно-нравственному развитию учеников, которые они реализуют в школах, вузах, учреждениях дополнительного образования, колледжах, детских приютах. Особый интерес представляли проекты педагогов, реализуемые на базе сельских школ, а также в учебных заведениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как отметило жюри, проектов, реализуемых в сельских школах, в этом году особенно много.

Традиционно лучшие работы, представленные на конкурс, опубликованы в двухтомнике сборника образовательных программ, который вышел в свет 28 марта и размещен на сайте фонда преподобного Серафима Саровского.

А 30 марта в актовом зале просветительского центра Дивеевского монастыря состоялось пленарное заседание конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» и чествование победителей и лауреатов педагогического конкурса «Серафимовский учитель».

Перед пленарным заседанием в Троицком соборе обители состоялась Божественная литургия, на которой молились участники конференции и паломники. Накануне педагоги получили возможность приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского, пребывающим в этом храме.

В пленарном заседании и церемонии награждения приняли участие руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин, советник митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия Ольга Бараева, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Симонов, настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия (Конкова).

Участников конференции приветствовал Алексей Симонов: «Позвольте от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича поздравить вас с этим замечательным событием. Педагогический конкурс «Серафимовский учитель» уже больше 10 лет объединяет активных, творческих, неравнодушных педагогов. Ваши знания, опыт и профессионализм соединились со стремлением к возрождению православной культуры в российском обществе. Конкурс содействует воспитанию православных ценностей, повышению статуса учителя и педагога.

В настоящее время при участии органов власти и благотворителей начинается реализация проекта по дальнейшему развитию Серафимо-Дивеевского монастыря и Саровской пустыни. Это позволит создать на территории Дивеевского района просветительский центр международного масштаба. Убежден, что конкурс «Серафимовский учитель» станет одним из важных элементов возрождения православных святынь Дивеева и Сарова и будет способствовать укреплению духовно-нравственных ориентиров российского общества».

С докладом на пленарном заседании выступил преподаватель истории и политологии основной школы «Паюрис» (с русским языком обучения) города Клайпеда Литовской Республики, доктор философских наук, обладатель звания «Серафимовский учитель» Андрей Фомин. Темой его выступления был духовно-нравственный потенциал гуманитарного цикла предметов в современной школе.

Далее состоялось выступление Виктории Гусаковой, преподавателя Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации на тему «Санкт-Петербург – город трех Серафимов. Уроки ХХ столетия в образовательном пространстве города».

Руководитель отдела образования и катехизации Йошкар-Олинской епархии иерей Андрей Норкин осветил перед слушателями проблему научно-методического обеспечения духовно-нравственного воспитания и профессиональной подготовки будущих педагогов в системе высшей школы (на примере Марийского государственного университета).

Свои доклады представили учитель русского языка, литературы и основ духовно-нравственной культуры народов России школы № 9 имени М. И. Кершенгольца города Якутска (Республика Саха) Ирина Тюменцева; педагог воскресной школы прихода церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы села Безводного Кстовского района Ирина Бурзилова; заместитель директора нижегородского областного учебно-методического центра повышения квалификации и народного творчества Екатерина Решетова.

После выступлений докладчиков началась церемония награждения. Дипломы педагогам вручила настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова). Звания «Серафимовский учитель» была удостоена преподаватель Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ кандидат искусствоведения Виктория Гусакова.

Обратившись к гостям, матушка Сергия выразила радость по поводу того, что большое количество педагогов со всей России смогли приехать на дивеевскую землю, и пожелала всем собравшимся «стяжать дух мирен».

«Воспитание детей, безусловно, сложное дело. Поэтому очень важно, чтобы педагоги могли делиться своим профессиональным опытом и находить новые методики работы. Сейчас даже мы, настоятельницы и настоятели монастырей, встречаясь на заседаниях Межсоборного присутствия, которое благословил Святейший Патриарх всея Руси Кирилл, обмениваемся опытом и обсуждаем различные вопросы. Сегодня наша общая задача – просвещение людей, формирование у них понятия о вере, о своих корнях и культуре. Только через такое воспитание возможно процветание нашей Родины», – сказала игумения Сергия.

Текст Дарьи Петровой, фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)