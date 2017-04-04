На сцене Православного творческого объединения «МiР» 31 марта состоялся показ восстановленного уже в третьем составе спектакля «Дом свободы».

Автор сценария Роман Сванидзе и режиссер Ирина Семенчук создали спектакль по письмам святых Царственных страстотерпцев из заточения в г. Тобольске в 2008 году, когда отмечалось 90-летие убиения Царской семьи.

Судьба постановки сложилась так, что все эти годы роль Государя Николая II и Государыни Александры Федоровны исполняют актеры Роман Сванидзе и Татьяна Мальгина, а молодежный состав, исполняющий роли Царских детей, периодически обновляется, поскольку юные актеры вырастают, уезжают учиться, создают семьи… Уже сменилось три состава, и нынешний — самый юный. Царевны — в основном ученицы 8 класса, а цесаревич Алексий вообще только пойдет в первый класс. Но расхождения в возрасте или внешности не принципиальны, поскольку перед актерами не ставится цель «играть» персонажей, ведь святость сыграть невозможно.

В этом спектакле нет ни одного придуманного слова. Звучат подлинные слова святых Царственных страстотерпцев, взятые из их писем и дневников. И зритель погружается в их жизнь, наполненную маленькими радостями и немалыми огорчениями; проживает время спектакля вместе с ними; невольно примеряет на себя выпавшие на их долю испытания и преклоняется перед их величием и силой духа.

Самое главное достижение актеров в том, что спектакль передает дух любви, царивший в Царской семье. Любовь тоже сыграть невозможно — она или есть, или ее нет. Но зритель видит и чувствует ее незримое присутствие. Это светлое чувство помогает разорвать круг безысходности. Да, мы знаем, что после Тобольска Царскую семью ждет Екатеринбург, где им предстоит до дна испить чашу страданий и принять мученическую смерть. Но любовь претворяет безысходность в чувство щемящей грусти и пасхальной надежды. Венценосных страдальцев по-человечески бесконечно жаль, но любовь не умирает, не может умереть, и они теперь, в Царстве Небесном, уже никогда не разлучаются.

В спектакле нет натуралистических подробностей. Его создатели не захотели обрушивать на зрителя негативные эмоции. Они стремились показать любовь Царственных родителей и детей к России, их внимание и любовь к людям и недосягаемую красоту человеческих отношений, освященных христианской верой. После прикосновения к их чистоте и любви у зрителя формируется личное отношение к этим святым. А у верующего зрителя в сердце рождается молитва.

ПТО «МiР» 4 апреля сыграет спектакль «Дом свободы» для студентов СарФТИ. А 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, — для всех желающих. Начало в 18.00. Вопросы можно задать по телефону 89108802400 (Роман).