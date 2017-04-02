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Управляющий Нижегородской епархией поздравил иерея Андрея Ардашева с днем рождения

2 апреля 2017 года

Иерею Андрею Ардашеву

Ваше Преподобие, досточтимый отец Андрей!

Примите сердечные поздравления с 45-летием со дня рождения!

На протяжении долгого времени Вы с радостью духовной предстоите у Престола Господа славы, вознося молитвенные прошения о вверенных душах человеческих. Являясь помощником благочинного Саровского округа Нижегородской епархии по взаимодействию с казачьими обществами и казачьими общественными объединениями, Вы со тщанием исполняете послушание, данное Священноначалием, стремясь должным образом развивать взаимоотношения в сей многотрудной сфере пастырской деятельности. Уповая на волю Вседержителя, Вы со смирением проходите поприще иерейского служения, всегда имея «чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем…» (Иак 1:27).

В этот радостный день молитвенно желаю Вам, дорогой отец Андрей, крепкого здоровья и сил в благих начинаниях!

С любовью о Господе,

митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

 

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