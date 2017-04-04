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Начинается реализация проекта «Сестры»

4 апреля 2017 года

Православное творческое объединение «МiР» вошло в число победителей Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017».

ПТО «МiР» разработало сетевой проект «Сестры» (Саров-Караганда), посвященный монахиням Серафимо-Дивеевского монастыря, пострадавшим в годы гонений. Помимо просветительских целей данный проект направлен на то, чтобы наладить общение между православными общинами в Казахстане и Нижегородской области, которые объединяют общие страницы истории и имена новомучеников.

Проект включает создание выставки «Белые платочки», создание спектакля «Сестры», проведение конкурсов среди учащихся, поездку саровских участников в Казахстан, а карагандинских – в Дивеево.

Справка.

28 марта Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016 - 2017», сообщает сайт http://newpravkonkurs.ru/.

Победителями Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016 -2017» стали 267 проектов, представленных в четырех конкурсных направлениях: «Образование и воспитание», «Культура», «Социальное служение», «Информационная деятельность». Грантовый фонд составил 115 млн. рублей.

Прием заявок на конкурс «Православная инициатива 2016-2017» осуществлялся с 1 сентября по 24 октября 2016 г. Всего на конкурс поступило 797 заявок из 73 регионов Российской Федерации, 11 стран ближнего и дальнего зарубежья (в том числе – 135 в номинации «Малые города и села»). Реализация проектов начнется не ранее 20 апреля 2017 года и завершится не позднее 20 января 2018 года.

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