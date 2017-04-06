Начало работы Общества православных врачей и медработников Сарова

5 апреля в Православном культурно-просветительском центре состоялось первое заседание Общества православных врачей и медработников. Собралось более 20-ти сотрудников Клинической больницы № 50 во главе с заместителем главврача по медицинской части Андреем Чистяковым.

Встреча началась с соборного молебна в храме Всех Святых, который возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов. Ему сослужили трое священников. Протоиерей Лев Юшков – ответственный за взаимодействие благочиния с КБ-50. Он регулярно совершает молебны в отделениях больницы, проводит беседы с будущими мамами в Центре женского здоровья. Протоиерей Александр Сухоткин дежурит в храме вмч. Пантелеимона, отвечает на телефонные звонки и личные обращения. А иерей Даниил Гатин – помощник благочинного по социальным вопросам, он окормляет Дом престарелых в д. Осиновка.

В своем приветственном слове благочинный напомнил, что инициатором создания Общества православных врачей в Сарове выступил главный врач КБ-50 Сергей Оков, а год назад правящий архиерей – митрополит Георгий – благословил это начинание.

О. Александр рассказал о той систематической работе, которую уже год ведет Саровское благочиние на территории КБ-50. Он также затронул входящие в компетенцию медиков проблемы, которые волнуют людей (отношение к прививкам, модные системы очищения организма и др.). По его мнению, создание Общества – явление закономерное, поскольку среди врачей, среднего и младшего медперсонала есть много православных людей, прихожан саровских храмов. О. Александр: «Помогая людям, врач исполняет христианскую заповедь любви к ближнему. Врач так же, как и священник, это в первую очередь служение. Только священник заботится больше о духовном здоровье, а врач — о телесном. Но две эти сферы тесно переплетены, поскольку здоровье телесное зависит и от здоровья духовного. Поэтому Церковь и медицина должны быть союзниками и соработниками».

По словам Андрея Чистякова, у нас Церковь и медицина издавна были связаны друг с другом, и первые зачатки общественной медицины (больницы и лазареты) открывались при храмах и монастырях. А когда медицина стала светской, в ней продолжали сохраняться духовные принципы христианства – бескорыстность и милосердие. А. Чистяков: «В последние годы изменилось отношение общества к медицине и восприятие медицинскими работниками своей профессии, поэтому очень важно вспомнить о ее духовных истоках. Это будет большим подспорьем в работе нашего учреждения». Он поблагодарил всех присутствующих и Саровское благочиние за помощь в организации встречи.

Было проведено предварительное анкетирование медработников, которые поддержали создание Общества. На вопрос, чем оно должно заниматься, они предложили ряд направлений, которые касаются как повышения духовного и нравственного уровня самих медиков, их духовной поддержки, так и помощи больным и просветительской работы среди населения. Опрос показал стремление медиков укрепить свою веру и опираться на нее в своей профессиональной деятельности. Намечен широкий круг тем для обсуждения.

Во время встречи прозвучали два доклада с презентацией о святых врачах. Кардиолог Борис Макарьянц рассказал коллегам о свт. Луке Крымском (Войно-Ясенецком), а руководитель волонтерского центра «Радость моя!» Анна Куцык – о святом страстотерпце враче Евгении Боткине.

Во время чаепития участники встречи обсудили возможные организационные формы работы и направления деятельности создаваемого общества. Следующая встреча намечена на 21 мая.