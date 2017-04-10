Благовешение — вторая Пасха

В этом году на седмицу ваий выпало подряд три праздника: 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, 8 апреля — Лазарева суббота и 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим.

В пятницу в храмах Сарова можно было увидеть учеников Саровской православной гимназии в парадной форме, у которых по случаю двунадесятого праздника был каникулярный день. А в выходные дни храмы были переполнены молящимися. Многие прихожане в эти дни причастились Святых Таин.

Благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов в праздник Благовещения возглавил Божественную литургию в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Протоиерей Александр:

— Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с двунадесятым праздником Благовещения пресвятой Владычицы нашей Богородицы!

«Днесь Спасения нашего главизна», то есть сегодня начало нашего спасения, — так Святая Церковь воспевает в праздничном тропаре. Это событие ознаменовало начало пришествия в этот мир во плоти Господа нашего Иисуса Христа.

Сегодня мы слышали в Евангельском чтении, как Архангел Гавриил принес Благую весть Приснодеве Марии, которая проживала в Назарете. Он приветствовал Ее и сказал, что Она по своей чистой и праведной жизни достойна принять в себя Самого Бога, который приходит в мир ради спасения человеческой души. Дева Мария спросила Архангела Гавриила: «Как это будет, ведь я мужа не знаю?» На что Гавриил ответил: «Сила Вышняго осенит тебя, и зачатое будет от Духа Свята. И наречешь его именем Иисус. Он будет велик пред людьми и спасет народ Израиля и весь мир, и даст Ему Бог-Отец престол отца Его, Давида, и царству Его не будет конца». Эта Благая весть через Пресвятую Богородицу была передана всему человечеству. Сегодня вспоминая это событие, мы радуемся неизреченному милосердию Божьему. Много веков ждало человечество этого момента. И вот, он наступил. После Благовещения Пресвятая Богородица зачала и родила Сына Божия, воплотившегося «нас ради и нашего ради спасения».

И наша душа радуется и ликует, вспоминая о дивном явлении Архангела и о том, что Дева Мария смогла сохранить себя чистейшим сосудом, вместившем невместимого Бога. Эта тайна, непонятная нашему разумению, спасла многих людей для жизни вечной. Будем надеяться, что предстательством Царицы Небесной Бог и нас помилует и сподобит вечной жизни в Царствии Небесном. Аминь».

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы после Литургии в Благовещенском соборе Московского Кремля