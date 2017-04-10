Освящение вербы в храме Иова Многострадального

8 апреля, в канун празднования Входа Господня в Иерусалим, в память об этом событии, по традиции, освящают и раздают прихожанам цветущие веточки вербы. Поэтому Неделя шестая Великого поста называется в России Вербным воскресеньем.

Завершился Великий пост. И множество людей посетили всенощное бдение 8 апреля. В храме во имя св. прав. Иова Многострадального совершил богослужение настоятель, протоиерей Лев Юшков. Во время кульминации богослужения, к помазанию, подошли порядка 300 человек, хотя вместимость храма — 200 человек. Многие стояли на ступеньках снаружи храма. А на следующий день причастилось только более ста детей и подростков. Приход храма растет. Так же, как количество посещающих его детей. И это не может не радовать. Анна Виноградова на фотографиях сохранила радостные моменты богослужения 8 апреля.