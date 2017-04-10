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Освящение вербы в храме Иова Многострадального

10 апреля 2017 года

8 апреля, в канун празднования Входа Господня в Иерусалим, в память об этом событии, по традиции, освящают и раздают прихожанам цветущие веточки вербы. Поэтому Неделя шестая Великого поста называется в России Вербным воскресеньем. 

Завершился Великий пост. И множество людей посетили всенощное бдение 8 апреля. В храме во имя св. прав. Иова Многострадального совершил богослужение настоятель, протоиерей Лев Юшков. Во время кульминации богослужения, к помазанию, подошли порядка 300 человек, хотя вместимость храма — 200 человек. Многие стояли на ступеньках снаружи храма. А на следующий день причастилось только более ста детей и подростков. Приход храма растет. Так же, как количество посещающих его детей. И это не может не радовать.  Анна Виноградова на фотографиях сохранила радостные моменты богослужения 8 апреля.

 

События и праздники / 2017 год / 2017.04.08 Накануне Вербногов храме Иова Многострадального
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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