На приходе храма Всех Святых 9 апреля уже в седьмой раз состоялся Праздник первой исповеди для детей, которым исполнилось семь лет и они перешли из несознательных «младенцев» в категорию «отроков». В этот раз детский праздник совпал с церковным — Входа Господня во Иерусалим.

Праздник первой исповеди проводится дважды в год (во время Рождественского и Великого постов), начиная с декабря 2014 года, и очень полюбился родителям, поскольку помогает ввести ребенка в церковную жизнь, объяснить ему, что такое покаяние. Его организуют священник Сергий Скузоваткин, волонтерский центр «Радость моя!» и Православное творческое объединение «МiР».

К празднику готовятся заранее. Сначала желающие записываются за свечными ящиками храмов, а за неделю до праздника взрослые вместе с детьми приходят в ПТО «МiР» на беседу со священником. 2 апреля о. Сергий сначала за чайным столом поговорил с родителями и ответил на их вопросы, а дети смотрели спектакль «Золотая прялочка». Затем прошла беседа священника с самими детьми. В этот раз большинство ребят были из воцерковленных семей, их отличал серьезный настрой.

Обычно записываются на участие в празднике 20-25 семей, но доводят дело до конца несколько меньше. Кто-то заболел, кто-то передумал, а кого-то бабушка или крестный готовили к первой исповеди и причастию, а родители дома накормили перед богослужением. В этот раз одна семья не смогла привести ребенка только потому, что не с кем было оставить малыша. Жаль, что это выяснилось слишком поздно. А другого ребенка, наоборот, без предварительной беседы привел отец, который накануне сам впервые в жизни исповедовался и причастился. О. Сергий не стал возражать, и теперь отец вместе с сыном будет учиться жить в Церкви, двигаясь навстречу к Богу.

9 апреля о. Сергий совершил раннюю литургию в храме Всех Святых, а потом поспешил в храм Илии Пророка, где собрались 16 ребятишек и их родители. В ожидании священника катехизатор Игорь Михайлович Куцык рассказал детям о сюжетах икон и изображенных на них святых. Юные почемучки слушали с интересом и задавали много вопросов. После исповеди ребята прошли на литургию в верхний храм — Иоанна Предтечи. Там совершал богослужение протоиерей Александр Брюховец. В своей проповеди, посвященной празднику Входа Господня в Иерусалим, он отметил, что мы в этот день одновременно и радуемся, и скорбим, зная, что Господь Иисус Христос идет на вольную страсть и смерть для нашего спасения.

О. Александр:

—Три с половиной года Господь проповедовал, исцелял больных, воскрешал мертвых, и уже всем было ясно, что Он и есть Мессия, Христос. И в духовном подъеме люди кричали: «Благословен Грядый во имя Господне! осанна в Вышних!». Они устилали путь перед Ним пальмовыми ветвями и своими одеждами. Даже дети приветствовали Его, вознося хвалу Богу. А когда фарисеи просили запретить детям прославлять Его, Господь ответил: «Если они умолкнут, то камни возопиют», потому что об этом нельзя молчать. Но фарисеи, ослепленные гордыней и злобой, не могли этого принять, они восстали против Истины...

Сегодня в наше духовное общение вошли дети, которые впервые принесли Богу свое покаяние. И в этот день они подобно детям, жившим во времена Христа, приветствуют Спасителя. Поэтому у нас сегодня двойная радость. И мы поздравляем новых членов Церкви Христовой…

Ребятам вручили в подарок детские молитвословы и белый цветок розы, как символ души, очистившейся покаянием. Они расходились уставшие, взволнованные, но счастливые. Их родители благодарили организаторов праздника. А некоторые прихожане, у которых дети еще малы, спрашивали, будут ли еще проводиться такие праздники. Их заверили, что обязательно будут! Это начинание прижилось в Сарове и стало доброй традицией.