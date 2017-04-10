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Состоялась приемка макета памятника святым Царственным страстотерпцам

10 апреля 2017 года

10 апреля, на территории скульптурно-производственного предприятия «Лит Арт», расположенного в г. Жуковском Московской области, состоялась приемка макета памятника семье Государя Николая II, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Скульптуру планируется открыть в этом году на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. С инициативой о строительстве памятника семье последнего русского императора выступили благотворительный фонд святителя Василия Великого и Нижегородская митрополия.

В обсуждении макета памятника приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия (Конкова), представители предприятия «Лит Арт» и фонда святителя Василия Великого, авторы скульптурной композиции.

Подробная информация о реализации этого проекта публикуется на сайте фонда святителя Василия Великого.


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Текст Андрея Рукавишникова, сайт Нижегородской митрополии

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