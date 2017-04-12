Священник посетил изолятор временного содержания полиции

12 апреля члены Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Саров познакомились с условиями содержания задержанных в изоляторе, сообщает пресс-служба полиции.

Протоиерей Владимир Кузнецов и Михаил Маркелов посетили изолятор временного содержания для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Они осмотрели помещения, опросили содержащихся в камерах граждан о соблюдении их прав и законных интересов, о материально-бытовом обеспечении и иных условиях содержания. О. Владимир вручил находящимся в изоляторе молитвословы, иконы и памятки о подготовке к исповеди. Жалоб и заявлений от граждан в адрес общественников не поступило. Они положительно оценили деятельность сотрудников полиции.