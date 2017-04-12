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Великопостные беседы с волонтерами

12 апреля 2017 года

В дни Великого поста духовник волонтерского центра «Радость моя!» иерей Сергий Скузоваткин провел две встречи с волонтерами (на Второй и Пятой седмицах), во время которых ответил на вопросы молодых людей о духовной жизни.

Обязательно ли быть верующим, чтобы помогать людям? И что важнее: пойти в храм или сделать что-то полезное для других? Многие из волонтеров делают первые шаги в храме. Они пытаются разобраться в том, зачем нужно поститься, как правильно молиться, как можно увидеть свои грехи и, самое главное, как совместить церковную и обычную жизнь. Священнику удалось выстроить теплые, доверительные отношения с молодежью, стать для нее духовным авторитетом. Во время последней встречи он обсуждал с ними важность подготовки к исповеди и причастию.

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