Великопостные беседы с волонтерами

В дни Великого поста духовник волонтерского центра «Радость моя!» иерей Сергий Скузоваткин провел две встречи с волонтерами (на Второй и Пятой седмицах), во время которых ответил на вопросы молодых людей о духовной жизни.

Обязательно ли быть верующим, чтобы помогать людям? И что важнее: пойти в храм или сделать что-то полезное для других? Многие из волонтеров делают первые шаги в храме. Они пытаются разобраться в том, зачем нужно поститься, как правильно молиться, как можно увидеть свои грехи и, самое главное, как совместить церковную и обычную жизнь. Священнику удалось выстроить теплые, доверительные отношения с молодежью, стать для нее духовным авторитетом. Во время последней встречи он обсуждал с ними важность подготовки к исповеди и причастию.