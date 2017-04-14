Первая служба в новом храме

Приглашаем всех желающих на первую службу в строящемся храме во имя прп. Серафима Саровского в поселке Сатис Дивеевского района. Начало Пасхальной литургии 15 апреля в 23.30.

В храме все приготовлено для проведения Пасхального богослужения. Его совершит настоятель храма иерей Сергий Скузоваткин. После богослужения можно будет освятить пасхи, яйца и куличи. А перед началом богослужения, в 23.00, от остановки «Мясокомбинат» в сторону храма пойдет автобус, который соберет всех верующих жителей поселка на службу.

Принять участие в Пасхальном богослужении также приглашаются саровчане. Если добираться от Сарова, то это будет после поворота на Технопарк первый поворот налево.

Поскольку храм еще не достроен, рекомендуется одеться и обуться потеплее.

В новом храме пос. Сатис будет совершена еще одна служба – литургия во вторник Светлой седмицы, 18 апреля (день празднования Иверской иконе Божией Матери). Ее совершит старший священник Дивеевского монастыря протоиерей Игорь Покровский, ответственный за строительство этого храма.

Справка. Чин закладки деревянного храма вместимостью до пятисот человек по ул. Совхозной в пос. Сатис состоялся 1 ноября 2015 года. Его совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В пос. Сатис проживают более трех тысяч жителей, поэтому вместительный храм станет основным местом для проведения богослужений.