В четырех приходских храмах Сарова по благословению благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова был проведен опрос прихожан на тему социального служения.

Волонтеры 2 апреля раздали порядка 350 опросных листов. В них людям нужно было отметить, нуждаются ли они в какой-либо помощи или, наоборот, чем-то могут послужить ближним. Через неделю заполненные опросные листы нужно было вернуть за свещной ящик своего храма.

К сожалению, активность в заполнении розданных опросных листов невысока, пока их вернулось менее 10 %. Но анализ даже небольшого числа анкет показывает, что начато очень нужное дело. Например, волонтерскому центру давно требовалась помощь в подготовке видеороликов, и вот – отозвался человек, который может это делать. А помогать в распечатке материалов вызвались даже трое. Многие готовы приносить продукты нуждающимся. Нашлись люди, которые могут участвовать в больничном служении, разборке вещей на гуманитарном складе, перевозке мебели, работать на субботниках и в цветниках у храмов, быть няней, помогать своими профессиональными навыками, вести кружок в детском доме.

Одна многодетная мама написала, что ей нужна помощь по дому и с детьми, а сама она готова позаниматься по физике. А другая прихожанка этого же храма указала, что может посидеть или погулять с детьми, а ее собственному ребенку нужен репетитор. Вот как получается – людям надо знакомиться и узнавать нужды друг друга.

В разделе «Мне нужна помощь» были отмечены три позиции: помощь многодетной семье по дому, репетиторство и беседа со священником.

Большая просьба ко всем, кто взял опросный лист: постарайтесь быстрее заполнить его, принести в храм и отдать работнику церковной лавки. Чистый бланк опроса можно взять там же.