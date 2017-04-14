Вышел свежий номер газеты «Православный Саров»

14 апреля 2017 года
Некоторые публикации в газете «Православный Саров» № 7 (131) от 13 апреля 2017 года.
Духовный смысл русской сказки – Александр Николаевич Ужанков показал, как нужно читать сказки между строк.
Здесь Русью и не пахнет — эксперты об отечественном мультсериале «Маша и медведь».
Моя Христова Пасха - пятиклассники Саровской православной гимназии участвовали в конкурсе детского рассказа «Моя Христова Пасха» на радио «Образ». Приведем отрывки из рассказов ребят..
Здравствуй Мир. Вот и я…- познакомим наших читателей с поэтическим творчеством Светланы Пителяк.
О причащении на Светлой седмице – На вопрос отвечает благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.
Прочитать или скачать газету в pdf-формате можно здесь – Выпуск № 7 (132) от 13.04.2017.
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