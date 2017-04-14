Вышел свежий номер газеты «Православный Саров»

Некоторые публикации в газете «Православный Саров» № 7 (131) от 13 апреля 2017 года.

Духовный смысл русской сказки – Александр Николаевич Ужанков показал, как нужно читать сказки между строк.

Здесь Русью и не пахнет — эксперты об отечественном мультсериале «Маша и медведь».

Моя Христова Пасха - пятиклассники Саровской православной гимназии участвовали в конкурсе детского рассказа «Моя Христова Пасха» на радио «Образ». Приведем отрывки из рассказов ребят..

Здравствуй Мир. Вот и я…- познакомим наших читателей с поэтическим творчеством Светланы Пителяк.

О причащении на Светлой седмице – На вопрос отвечает благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Прочитать или скачать газету в pdf-формате можно здесь – Выпуск № 7 (132) от 13.04.2017.