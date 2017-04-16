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Пусть воскресший Господь отразится в душе!

16 апреля 2017 года

Дорогие братья и сестры! Уважаемые саровчане!

Поздравляю вас со Светлым праздником Христова Воскресения!

Каждый раз мы с вами вспоминаем страсти Христовы, заново сопереживая страданиям и крестной смерти Богочеловека и Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, который пришел в этот мир, принял образ человека и пострадал как человек, а воскрес уже как Бог.

Но вот грядет праздник праздников и торжество торжеств — Пасха Господня! Это — величайшее событие для всего человечества! Христос победил смерть. Добро одолело зло, любовь превозмогла ненависть и проклятие. Нам это дано бесплатно и не по нашим заслугам. Человеческий род получил этот великий дар только благодаря любви Творца к людям. И уже в преддверии этого Светлого праздника наше сердце как-то по-особенному бьется в ожидании огромного счастья. Вновь и вновь внутренне проживая евангельские события Страстной седмицы и ожидая того момента, когда священник впервые возгласит «Христос воскресе!», христианская душа начинает радостно трепетать, а сердце наполняется Божественной любовью.

Пусть воскресший Господь отразится в каждой душе искренней любовью к окружающим, истинным миром душевным и всепобеждающей верой в то, что Господь воскрес ради нашего спасения.

Желаю всем мира, добра, благополучия! Пусть милосердный Господь дарует нам вечную жизнь в Царствии Своем. Аминь.

Благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов

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