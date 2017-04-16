Пасхальное богослужение в поселке Сатис

В Пасхальную ночь прошло первое богослужение в строящемся деревянном храме во имя прп. Серафима Саровского в поселке Сатис. Его совершил настоятель храма иерей Сергий Скузоваткин.

Этот храм был освящен малым чином, в нем уже можно совершать литургию. Храм еще не достроен, его оконные проемы и крыша затянуты пленкой, электрическое освещение только в алтарной части, нет отопления и наружного освещения. Но это не помешало прийти на праздничное богослужение жителям Сатиса и ближайших населенных пунктов. Ведь этого радостного события верующие поселка давно ждали, и без их деятельного участия оно бы не состоялось. Более месяца они приводили в порядок храм и окружающую территорию. Строители не успели в зиму поставить крышу здания, и прихожане во время субботников выламывали лед вперемешку со строительным мусором и вывозили на тележках.

В Пасхальную ночь храм был чисто убран, на бетонный пол постелили коврики, чтобы было теплее стоять. Приятно пахло деревом, в полумраке терялись очертания здания и оно казалось огромным. Пасхальный крестный ход шел, освещая дорогу фонариками и свечами. Возле храма дежурила пожарная машина.

Стены, кирпичные колонны и иконостас украсили самые простые полиграфические иконы. Возле клироса поставили обогреватель, к которому то и дело подходили люди погреть руки. Внутри было не намного теплее, чем снаружи. Служба прошла при свечах, с клубами пара изо рта. И особенно трогательной в своей простоте была небольшая Плащаничка Спасителя в виде полотенчика.

Но скромность убранства не умалила радости людей о Воскресшем Христе. О. Сергий переоблачался в ризы разных цветов, служил искрометно, воодушевление батюшки передавалось верующим. Они радостно откликались на пасхальное приветствие священника, обнимали и лобызали друг друга. Подпевали церковному хору под управлением матушки Христины Сухоткиной. После литургии о. Сергий огласил Пасхальные обращения Святейшего Патриарха и правящего архиерея, а затем освятил пасхи, яйца и куличи. Благодать Пасхальной службы коснулась каждого сердца.

Во вторник Светлой седмицы, 18 апреля (в день празднования Иверской иконе Божией Матери), в новом храме пос. Сатис будет совершена еще литургия. Ее совершит старший священник Дивеевского монастыря протоиерей Игорь Покровский, ответственный за строительство этого храма.

Справка. Чин закладки деревянного храма вместимостью до пятисот человек по ул. Совхозной в пос. Сатис состоялся 1 ноября 2015 года. Его совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В пос. Сатис проживают более трех тысяч жителей, поэтому вместительный храм станет основным местом для проведения богослужений.