В храме святого Пантелеимона: от Великой пятницы до Светлого Христова Воскресения

Фоторепортаж летописца прихода Валентины Царапкиной.

В Великую Страстную пятницу утром в храме были совершены Царские часы с чтением Евангелий, днем состоялся чин вечерни с выносом Плащаницы Спасителя, а во время вечерней службы – крестный ход и чин погребения. Верующие с трепетом приложились к святой Плащанице Спасителя.

В святую Великую Субботу после литургии св. Василия Великого протоиерей Александр Сухоткин освятил яйца, пасхи и куличи.

В Великую Субботу, когда Спаситель пребывал "во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог", прихожане помогли украсить цветами чисто убранный храм к Пасхальному богослужению.

В этот же день православные волонтеры группы движения "За жизнь" продолжили собирать подписи за выведение оплаты абортов из системы ОМС, очень доброжелательно и серьезно беседуя с людьми о бесценном даре рождения, который дал нам Господь Бог.

Пасхальное богослужение началось с Полуношницы. После чтения канона мужчины разбирают хоругви, женщины — иконы. Батюшка при всеобщем молчании вносит святую Плащаницу в алтарь. Крестный ход вокруг храма проникновенно поет: "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити!"

Наступает Пасха! Пасхальная литургия настолько радостная, что весь храм поет вместе с хором. Красота Богослужения подчеркивается и особыми песнопениями, и цветами, и облачением.

Даже сама природа постаралась подготовиться к этому празднику. Точно к Воскресению Христову возле храма на клумбах расцвели первоцветы. А на них- шмели, пчелы, божьи коровки. Что тут скажешь? Пасха! Всякое дыхание да хвалит Господа!