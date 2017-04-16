Храм во имя святого праведного Иова Многострадального первым в Сарове принял участие во Всероссийской благотворительной акции, которую инициировало издательство "Сибирская благозвонница" – "Святое Евангелие в каждый дом". О возможности принять в ней участие оповестил миссионерский отдел Нижегородской епархии.

По благословению благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова первую партию книг в 500 экземпляров заказал приход храма Иова Многострадального. Его настоятель протоиерей Лев Юшков курирует духовную работу в Клинической больнице № 50 ФМБА России, проводит молебны в отделениях, беседует с беременными женщинами, окормляет больничную волонтерскую группу и общество православных врачей. Поэтому предполагаемых мест для раздачи Святого Евангелия – много. Однако первую большую партию книг волонтеры раздали непосредственно у храма в Великую субботу перед освящением пасхальных снедей.

В этот момент всегда собирается много людей – и постоянных прихожан, и тех, кто заглядывает в храм нечасто. Используя ситуацию, волонтеры центра "Радость моя" собирали подписи за запрет абортов и предлагали желающим взять Святое Евангелие, если его нет или для подарка родным и близким с обязательной оговоркой – вручить книгу тем, кто интересуется Православием и отнесется к святой книге бережно, со вниманием.

Сначала люди отказывались, так как у большинства прихожан Евангелие есть. Однако, увидев, что в книге очень хороший крупный шрифт, стали с благодарностью брать для пожилых родственников. Всего возле храма Иова Многострадального менее чем за час было роздано 200 книг.

Получая в подарок по-пасхальнму ярко красную новую книжицу, еще пахнущую типографской краской, многие задумывались о том, что стоит ее вновь перечитать. "Пусть Святое Евангелие получит тот, у кого его нет, и прочитает тот, у кого оно есть!" К этому призывают организаторы акции. Через раздачу Святого Евангелия они хотят включить православных христиан в активный созидательный процесс - трудиться над своей душой и во благо ближним. В акции может принять участие любой желающий православного вероисповедания. Для этого нужно заполнить заявку, а расходы на печать книг и их доставку до места назначения, издательство берет на себя. Форма заявки и адрес, куда ее отсылать, опубликованы в группе социальной сети "ВКонтакте" – https://vk.com/svevangelie.