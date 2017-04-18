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Богословие в прямом эфире

18 апреля 2017 года

17 апреля гостем прямого эфира на радио «Говорит Саров» стал клирик прихода храма Всех Святых иерей Сергий Скузоваткин.

Поводом для интервью стало празднование Светлого Христова Воскресения. О. Сергий объяснил радиослушателям смысл этого праздника, который является основой нашего спасения. Ведущего передачи «Гость в студии» также интересовали особенности вычисления Пасхалии и объяснение пасхального тропаря, как верующие готовятся к празднику, и можно ли поздравлять с этим праздником неверующих?.

Но речь шла не только о Пасхе. Как священник относится к воинствующим атеистам? А к воинствующим верующим? Как Господь выбирал Себе учеников? Что изучают в Духовной семинарии и Академии. Для чего нужны установленные Церковью посты и как узнать, какие мы есть на самом деле? На эти и другие вопросы ответил о. Сергий в прямом эфире.

Посмотреть видеозапись передачи можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=UZBL_0iR8nY.

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