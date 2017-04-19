Пасхальные поздравления военнослужащих

18 апреля помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов поздравил со Светлым Христовым Воскресением военнослужащих саровской дивизии Национальной гвардии.

Священник вместе с певчими побывал в воинском лазарете, где совершил краткий молебен, рассказал о значении для нас Пасхи Христовой и традициях ее празднования. Каждому солдату о. Владимир вручил крашеное яйцо и кулич, пожелав им скорейшего выздоровления. По словам военнослужащих, после молебна в лазарете на Рождество Христово там сразу стало гораздо меньше пациентов...

Состоялся традиционный Пасхальный молебен возле часовни во имя св. равноап. князя Владимира на территории воинской части. В своем поздравлении о. Владимир отметил:

– Господь пришел в этот мир, чтобы спасти каждого, кто верует в Него и исполняет его заповеди. Своей крестной смертью и воскресением Он открыл для всех врата в Царство Небесное. И каждый еще в своей земной жизни может сделать выбор и подготовиться к вечноcти. Господь дает силы преодолевать трудности, укрепляет нас на жизненном пути. Радость от ощущения близости Бога, благодарность Ему за подвиг, совершенный ради всех людей, является для нас величайшим событием в истории человечества. И мы делимся со всеми этой пасхальной радостью, особенно с теми, кто нуждается, болен или, как вы, несет свою нелегкую службу по защите Родины и города Сарова».

На Пасху дарят крашеные яйца и куличи. Священник объяснил символическое значение этих подарков, похристосовался со всеми солдатами, вручив им крашеные яйца, пожертвованные прихожанами храма вмч. Пантелеимона. От Саровского благочиния он подарил военнослужащим куличи для праздничной трапезы.