Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр возглавил Божественную литургию в Дивеевском монастыре

19 апреля, в Светлую среду, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Богослужение состоялось в Троицком соборе обители, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Главе Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан сослужили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, епископ Выксунский и Павловский Варнава, настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит Тихон (Затекин), настоятель Благовещенского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит Александр (Лукин), а также благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов и клирики Нижегородской митрополии. На богослужении вместе с многочисленными паломниками и прихожанами молились настоятельницы и сестры женских монастырей и архиерейских подворий Нижегородской митрополии.

В ходе литургии во внимание к усердным трудам во славу Матери Церкви ко дню Святой Пасхи митрополит Георгий наградил клириков Нижегородской епархии. Игумен Иоасаф (Подгоров) возведен в сан архимандрита, протоиерей Артемий Паршин и иеромонах Александр (Веремей) удостоены права ношения палицы, иерей Сергий Скузоваткин возведен в сан протоиерея.

Богослужение состоялось в день памяти преподобноисповедника Севастиана Карагандинского, которого очень почитают правосланые верующие в Казахстане. Митрополит Александр подарил в Дивеевский монастырь икону этого святого нашего времени, который входит в Собор новомучеников и исповедников земли Русской.

На богослужении были ученики Дивеевской монастырской православной общеобразовательной школы и восьмиклассники Саровской православной гимназии. Они вручили владыке Георгию в подарок вышитые покровцы из литургического комплекта.

По традиции глава Нижегородской митрополии раздал собравшимся в храме символ праздника – крашеные пасхальные яйца. Кроме того, управляющий Нижегородской епархией привез в церковь лампаду, зажженную от Благодатного огня в Иерусалиме. Свечи, зажженные от Святого огня, священнослужители подарили верующим.

Детям митрополит Георгий вручил сладкие пасхальные подарки.

Текст Андрея Рукавишникова, фото Алексея Козориза (на сайте Нижегородской митрополии)