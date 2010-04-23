Там на неведомых дорожках…

На Светлой седмице прошел ряд Пасхальных праздников для воспитанников Студии раннего развития «Родничок», в которых приняли участие около 60-ти дошкольников.

В этом году педагоги «Родничка» Виктория Ивановна Горбушкина и Татьяна Владимировна Мальгина совместно с режиссером Православного творческого объединения «МiР» Ириной Михайловной Семенчук придумали новый оригинальный сценарий детского игрового праздника. Поражает, как им это удалось воплотить в маленьком помещении и практически из ничего. Весь реквизит был изготовлен своими руками. И, как всегда, праздник в «Родничке» – это волшебная сказка, которая увлекает детей за собой.

В этот раз малыши отправились в путешествие вслед за солнечным лучиком. Пол в классе превратился в мягкую поляну, покрытую извилистыми дорожками из разноцветных лент. В конце каждой дорожки детей ожидал сюрприз: то птичье гнездо с птенцами – и ребята пытались летать, как птицы, то они – уже как рыбы – плыли по волнам, то нашли цветы-колокольчики, которые по-настоящему звенели. И каждое живое дыхание радовалось весне и празднику Светлого Христова Воскресения.

Дети обрадовались, найдя лукошко с проросшей травкой, которую они когда-то сами посадили в стаканчики. А потом нашли «гусениц» из отрезков мягкого поролона. С помощью детских рук гусенички забавно ползали, потом окуклились, и из кокона вылетели уже бабочками. Если зерно не умрет в земле, не прорастет трава. Если гусеница не умрет в коконе, не родится бабочка. Эти примеры дают детям доступные образы Воскресения Христова. А с другой стороны, даже мы, взрослые, не можем сказать, что до конца понимаем эти простые явления. В них сокрыта удивительная тайна жизни, превращения неживого в живое. В конце последней дорожки малыши обнаружили колонию божьих коровок – магнитов. Они их сажали на нарисованное на доске облако, чтобы те улетели на небо, к Богу. Детки поучились, как нужно христосоваться – радостно бросились обмениваться крашенками друг с другом, родителями и педагогами, приветствуя друг друга пасхальным приветствием. Семь цветных дорожек сложились в радугу-дугу. Дети взяли за руки своих родителей и пробежали под радугой.

Стены класса украсили яркие пасхальные рисунки детей, выполненные под руководством преподавателя ИЗО Юлии Сергеевны Ереминой. По ходу праздника ребята исполнили песни, которые разучили с Татьяной Владимировной Мальгиной. Она аккомпанировала на скрипке, а дети – на металлофонах. Родители тоже подпевали. И хотя в классе было очень тесно, детей – много, целая группа детского сада, но родители были непременными зрителями и участниками праздника. В «Родничке» удивительно домашняя атмосфера, где к каждому маленькому человечку – свой подход. И даже на празднике ребенок мог вдруг подбежать к маме, посидеть у нее на коленях, и потом с новыми силами присоединиться к ребятам.

Праздник показал родителям, как нужно малыша учить играть, придумывая интересные истории и проделывая манипуляции с самыми простыми предметами. Дорогие игрушки не могут так развивать фантазию и доставлять столько радости творчества, как простые. Думаю, что родители надолго запомнят этот педагогический мастер-класс.

В конце праздника малыши получили в подарок маленький деревянный волчок, который им самим нужно будет раскрасить. По традиции встреча завершилась на монастырской звоннице, где все желающие могли позвонить в колокола с помощью звонаря Сергея Бисяева.