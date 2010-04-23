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Священник поздравил полицейских с Пасхой

22 апреля 2017 года

21 апреля помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов поздравил со Светлым Христовым Воскресением сотрудников полиции.

Священник также является членом Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Саров. Он регулярно проводит занятия по морально-психологической подготовке полицейских, а в этот раз встретился с ними, чтобы поздравить с праздником Пасхи, рассказать о его истоках и традициях. В начале встречи о. Владимир провел для личного состава Пасхальный молебен, а после беседы вручил каждому из присутствующих кулич, пожелал мира, добра, любви и радости в душе.

Взаимодействие с военными и полицией / 2017 год / 20170421-Поздравление полицейских с Пасхой
 
 
 
 

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Текст, фото – Юлии Павловской

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