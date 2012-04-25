Престольный праздник в Саровском монастыре

В пятницу Светлой седмицы Святая Церковь празднует память иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В честь этого образа в 1706 году был освящен первый храм Саровской обители, который еще предстоит восстановить.

В этот день, 21 апреля, Божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре совершил наместник Саровской пустыни игумен Никон. После литургии состоялся водосвятный молебен и Пасхальный крестный ход под звон колоколов вокруг строящегося Успенского собора обители. В своей проповеди отец наместник говорил о том великом даре, который мы получили в результате крестной смерти и Воскресения Христова; о том, что благодать этих светлых пасхальных дней чувствуют все люди (как верующие, так и не очень верующие). По окончании богослужения игумен Никон раздал прихожанам свечи, зажженные от Благодатного огня, сошедшего на Гроб Господень в Иерусалиме.

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