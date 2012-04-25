Красная Шапочка: пасхальное прочтение классики

На Светлой седмице состоялась премьера музыкального спектакля «Красная Шапочка», поставленного силами прихожан Саровского монастыря.

С большим успехом постановку показывали дважды на сцене конференц-зала Духовно-научного центра Саровского монастыря. 20 апреля ее посмотрели ученики начальных классов Саровской православной гимназии, а 23 апреля – все желающие прихожане и их родственники. И оба раза зал был переполнен. Зрителей поздравляли с праздником Пасхи Христовой наместник Саровского монастыря игумен Никон и духовник православной гимназии протоиерей Владимир Кузнецов.

Режиссером спектакля и исполнительницей роли бабушки была актриса саровского драмтеатра Наталья Алексеева, концертмейстером – музыкант Ирина Васильева. Под руководством этих профессионалов спектакль получился замечательным. В нем участвовали дети, посещающие объединения «Ступеньки к небу» и «Святая Русь» при Саровском монастыре, а также их мамы, старшие сестры и братья. Было подготовлено два состава актеров. Выступали семьи Киселевых, Шурыгиных, Бутузовых, Семенко, Приходько.

Общими силами был написан оригинальный сценарий. В нем появились новые персонажи: лесные птицы, зайцы и – в русских традициях – хитрая лиса и простодушный волк. Его легко одурачивают зайцы, и он никого не ест, довольствуясь пасхальным куличом, которым его угощает Красная Шапочка. Герои поют остроумные песни собственного сочинения. Живой звук и чистые, сильные голоса актеров сразу вызывают одобрительный отклик зрительного зала. Сказка, пересказанная на новый лад, учит доброте, дружбе и взаимовыручке.

Руководитель швейной мастерской Саровского монастыря Мария Цыбряева сшила костюмы для спектакля, Надежда Королева и Сергей Цыбряев помогли оформить сцену. Звуко- и светорежиссером выступил Алексей Недошивин. Благодаря привлечению мастеров своего дела и старанию самодеятельных артистов, совместными усилиями получилась первая постановка такого высокого уровня с участием детей. Она стала замечательным пасхальным подарком для зрителей.

Спектакль еще повторят для ряда детских садов города.