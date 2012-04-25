Русским о русских - узнавание себя

Выступления Молодежного фольклорного театра «Вечёра» стали главным культурным событием пасхальных праздников православных приходов Сарова.

Гости привнесли в празднование саровчанами Светлого Христова Воскресения знакомство с мудрыми народными традициями, яркие краски традиционного костюма, добрую шутку и сердечную ласку, настоящую светлую радость и умение ее выплеснуть.

22 апреля на сцене Православного творческого объединения «МiР» коллектив представил праздничную программу «Русским о русских». В нее вошли образцы сохранившегося до наших дней культурного наследия русских крестьян. Руководитель театра Ольга Валерьевна Гальцева (завсектором этнографии Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и руководитель Центра традиционной культуры Дальне-Константиновского района) рассказывала о том, как по крупицам собирался этот уникальный материал, какие неожиданные и радостные находки были у них. Зрители услышали старинные народные песнопения Светлого Христова Воскресения (волочебные песни и праздничные словословия Курской, Брянской и Нижегородской областей), старинные Богородичные и Никольские духовные стихи, лирические песни и частушки Нижегородского края, песни-веснянки и исторические военные песни, записанные в Нижегородской области.

Во второй части программы «Русским о русских» зрители сами стали участниками праздника. Они учились танцевать старинные народные танцы Архангельской, Вологодской, Псковской и Нижегородской областей, познакомились со «столбами» и «проходкой». Танцы очень украсили участники саровской студии «Хоровод» в красивых самодельных народных костюмах.

Одной из серьезных проблем русского народа О. В. Гальцева считает утерянные традиции праздников. Даже когда сердце человека переполняет радость, он часто просто не знает, что с этим делать, как праздновать. Отсюда нескончаемые застолья, выпивка... Утеряны хоровые песенные и танцевальные традиции. А ведь важна даже пластика движений, которую младшие перенимали от старших, содержание песен. Раньше голосистая девчушка гордилась, когда ей позволяли петь вместе со взрослыми. Потому-то разные поколения и говорили на одном языке. Они не были разобщены, имели общие ценности.

Ольге Валерьевне посчастливилось найти в одном из нижегородских сел старинную военную песню времен одной из русско-турецких войн, она сохранилась до 80-х годов двадцатого века, когда и была записана. Сельчане пели ее более 200 лет, даже не помня, с какой войны ее принесли солдаты. И только по сюжету, в котором говорится, как голодали окруженные турками русские, удалось определить возраст песни.

У народа было все продумано: и как воскресшего Христа прославить, и как людей в этом радовании объединить, и как весеннему теплу порадоваться, и как молодежи достойно познакомиться и проявить свои чувства, и как парням молодецкую удаль показать, и как молодоженов приветить, и чем малышей и стариков занять.

23 апреля у храма святого великомученика и целителя Пантелеимона самодеятельные артисты театра «Вечёра» провели для саровчан настоящий старинный праздник «Красная горка». За неделю до этого у нас в городе закружила метель, и снегу выпало по колено. Организаторы шутили даже, что горка будет не «красная», а белая. Но, слава Богу, к Фомину воскресенью погода наладилась, потеплело, снег с поляны возле храма сошел, даже травка подсохла. В воскресный день светило солнышко, а внезапно поднявшийся сильный ветер уже не мог помешать.

Праздник помогли провести волонтеры центра «Радость моя!» Они подготовили подвижные игры, творческие мастер-классы, чай из самоваров, а для своих подопечных семей с детьми-инвалидами – подарки (в рамках акции «Пасхальные дни милосердия»). Волонтеры впервые позвали эти семьи на общеприходской праздник. Пришло более половины из тех, кто собирался. Это хороший результат. А детям с ограниченными возможностями здоровья, которым холодная погода помешала принять участие в празднике, волонтеры привезут подарки домой.

Праздник получился ярким и запоминающимся благодаря зажигательным народным традициям празднования Красной горки. Не только дети, но и взрослые самозабвенно кружились в хороводах, увлеченно плясали, величали молодоженов, христосовались, бегали от «вербохлеста» и за «тетерой»... Радоваться так радоваться! От всей души! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос.