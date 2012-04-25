Светлые и радостные дни Пасхи – время для милосердия

"Пасхальные дни милосердия-2017" перешагнули свою середину. Завершились поздравления саровских семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью или особенностями развития.

С 19 по 21 апреля бригады волонтеров поздравляли со Светлым Христовым Воскресением на дому. Всего было намечено 30 поздравлений. К сожалению, часть из них не состоялась из-за болезни детей. Подарки к ним приедут домой попозже, когда дети будут здоровы. Во многих семьях волонтеров знают уже хорошо и очень ждут. Казалось бы, нехитрый набор пасхальных игр, которым владеют волонтеры, простые поделки своими руками, традиционный пасхальный кулич в подарок – но все это радует детей и их родителей.

22 апреля Студия раннего развития "Родничок" (при ПТО "МiР") пригласила деток дошкольного возраста на Пасхальный утренник. Решились привести детей на праздник семь семей и они об этом не пожалели. Как всегда с огромной фантазией, очень тонко и бережно малышам рассказали о Пасхе. Виктория Ивановна Горбушкина и Татьяна Владимировна Мальгина увлекли малышей интерактивным путешествием по цветным жизненным тропинкам, каждая из которых завершалась интересным открытием. А последняя привела на Небо и к Воскресению Христову. Завершился праздник прохождением под радугой – символом примирения Бога и человека и, конечно, подарками. Желающих прийти на утренник было гораздо больше, но опять-таки – эти детки часто болеющие, поэтому родители подстраиваются под самочувствие малышей. Подарки для них обязательно приедут домой.

23 апреля подопечные волонтерского центра "Радость моя" школьного возраста с родителями, братьями и сестрами были приглашены на праздник "Красная горка" у храма великомученика и целителя Пантелеимона в больничном городке. Более 30 семей пришли на поляну к храму и стали участниками увлекательного старинного действа – традиционных народных гуляний на Красную горку, в Фомино воскресение. Этот замечательный праздник провели для прихожан и подопечных волонтерского центра артисты молодежного фольклорного театра "Вечёра" из Нижнего Новгорода (подробнее о празднике - Русским о русских - узнавание себя).

Несколько слов о подарках и адресной помощи. Основным подарком в этот раз стал конструктор для "самоделкина" – самый настоящий скворечник. Пахнущий свежей древесиной домик для птичек дарили и большим, и маленьким, ведь его можно собрать своими руками вместе с папой или дедушкой. Судя по отзывам, выбор волонтеров понравился – слава Богу! Волонтеры всегда стараются дарить что-то интересное, объединяющее семью и побуждающее ребенка к познанию мира, к добру.

Несколько семей вместо подарка детям получили адресную помощь – дополнительные памперсы, влажные салфетки, впитывающие пеленки и другие средства ухода. Таким образом волонтеры стараются облегчить родителям уход за их тяжелобольными детьми, поскольку далеко не всегда того, что дает государство, достаточно.

Всего в пасхальных праздниках приняло участие около 70 семей, а подарки приготовлены для 120 семей (и будут им переданы). Порядка 30 семей попросили оказать им различную поддержку – помочь в приобретении средств ухода (об этом говорилось выше), ортопедической обуви, запасных частей к слуховым аппаратам, расходных материалов к приборам измерения сахара крови и пр. Выдача адресной помощи продолжается.