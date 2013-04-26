Радоница – радуница… Такое звучное и искристое, словно солнце в нем играет лучами, слово. Радость и радуга слились в нем вместе. В этот день Церковь после Светлой седмицы начинает вновь возносить молитвы за усопших.

На подъезде к городскому кладбищу пробки, несмотря на рабочий день. И внутри на территории так многолюдно и так много машин, что можно перепутать эти узкие кладбищенские проезды с шумными городскими улицами. Все торопятся посетить могилы и помянуть своих родных.

С утра в храмах Божественная литургия с чином поминовения усопших, затем одна за другой совершаются несколько панихид, каждый час. А желающим подать поминовение все нет и нет конца. Беспрерывно передаются свечи, их уже некуда ставить. А люди все идут.

В своей проповеди после Литургии настоятель храма праведного Иова Многострадального, что возле городского кладбища, протоирей Лев Юшков сказал: «Святитель Иоанн Златоуст спрашивает: почему Святая Церковь заповедует после Воскресения Христова приходить на кладбище и навещать своих родных усопших? И сам же отвечает: потому что Иисус Христос после Своего Воскресения сошел во ад. Этот день называется радоницей, потому мы пасхальную радость возвещаем своим родным. У Бога все живы, только одни закончили свой земной путь, а другие пока еще продолжают его. И мы сегодня собрались ради того, чтобы помолиться за наших усопших, чтобы Господь упокоил их души в месте светле, в месте злачне, в месте покойне…»

Пели в храме, наверное, все без исключения. Звучал многоголосный хор: «Царство Небесное, Царство небесное, Царство небесное – вечный покой!»

При входе на кладбище бросается в глаза разница между двумя культовыми сооружениями – тяжеловесные формы светского места прощания и стройная архитектура белоснежной православной часовенки. Удрученная пустота первого и неоспоримая востребованность второго. Попрощаться можно однажды, да и то лучше делать это уже возле могилки. А вот вспоминать, поминать и помнить – всю свою оставшуюся жизнь. И молиться самому за дорогого усопшего, и просить молитв Церкви, и возжигать свечи, и подавать милостыню, и совершать добрые дела…

Некоторые боятся кладбищ, а ведь это самая мирная территория. Тут спокойно соседствуют протолюдины и высокие чины, академики и младшие научные сотрудники, почетные граждане городов и ничем не примечательные дядьваси и тетьмаши. Конечно, для кого-то выделены отдельные почетные места и даже целые проезды. И мраморные памятники на их могилах дорогие. Но суть от этого не изменяется. Все дошли до конца своего земного пути и упокоились здесь, легли косточками в родную землю.

И в этот день Церковь равно всех поминает и желает всем прощения прегрешений, Царствия Небесного и вечного покоя! Христос воскрес, дорогие наши! Воистину воскрес Христос!