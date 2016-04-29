Русская песня объединяет людей

23 апреля в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел концерт двух коллективов русской народной песни – «Сударушка» и «Забава» – под управлением Людмилы Карпушовой.

И яркие народные костюмы самодеятельных артистов, и репертуар, в который вошли радостные жизнеутверждающие песни – все создавало праздничное, пасхальное настроение. Они вышли на сцену со старинными обрядовыми «волочебными» песнями: «Все люди радовалися. Христос воскрёс, Сыне Божий! С красным яйцом целовалися. Христос воскрёс, Сыне Божий!» В них выражена радость русского народа, который уже более тысячи лет живет в духе христианства.

В своем приветственном слове протоиерей Сергий Скузоваткин поздравил горожан со Святой Пасхой, которая продолжается 40 дней до Вознесения Христова и отметил: «Мы радуемся, потому что Господь своей смертью и воскресением победил зло. И вместе с Ним воскресла наша падшая человеческая природа. Неподдельная пасхальная радость является главной отличительной чертой нашей веры. Некогда традиционные волочебные шествия вовлекали в себя всех жителей села, которые в песнях прославляли воскресшего Христа и радовались ожившей весенней природе...»

Народные коллективы «Сударушка» и «Забава» сумели передать зрителям это радостное настроение. Коллективы объединяют взрослых исполнителей русской песни и детей, начиная от трех лет. Благодаря этому сохраняется преемственность, накапливаются репертуар и мастерство исполнения. Зрители оценили артистизм выступающих, прекрасные голоса солистов. Много юных артистов уже являются лауреатами престижных конкурсов. Совместно с танцевальным коллективом «Гелла» был показан обряд русской свадьбы и величание молодоженов. В этот вечер звучали народные, обрядовые, солдатские, шутливые и страдательные песни, городские романсы как поздний пласт народной песенной культуры и даже песня из советского кинофильма «Весна на Заречной улице», ставшая поистине народной.

Руководитель «Сударушки» и «Забавы» Людмила Николаевна Карпушова поблагодарила зрителей за теплый прием и призналась, что ей дороже всего то, что зал подпевает им. Русская песня объединяет людей, помогает преодолеть атомизацию современного городского уклада жизни, почувствовать себя единым народом. Ради этого и стараются артисты, желая всем передать свою любовь к русской песне.