Церковная вышивка в Сарове

Руководитель швейной мастерской Саровского монастыря Мария Цыбряева провела 27 апреля первое ознакомительное занятие для желающих изучать орнаментальное и золотное шитье.

Планируется приступить к занятиям с сентября (с нового учебного года). Наместник Саровского монастыря игумен Никон благословил это начинание.

Мария Цыбряева овладела старинным искусством в Школе церковной вышивки и золотного шитья и мастерской «Убрус» на подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге. Церковная вышивка была возрождена в наше время по музейным экспонатам, но, все-таки многое в этом искусстве утеряно и забыто. Мастерица готова делиться своими знаниями и практическими навыками с учениками. Предполагается, что занятия будут бесплатными, а вышитые богослужебные предметы пополнят ризницу монастыря. Это принципиальный момент, поскольку основная идея обучения золотному шитью – послужить своим рукоделием Господу.

Мария Геннадиевна предупредила, что процесс обучения рассчитан не менее, чем на два года. Возможны разные формы обучения в удобное для учеников время. Также и участие наставницы может быть различным: от консультирования до совместной коллективной работы над одним большим изделием.

На большом закройщицком столе Мария Геннадиевна разложила образцы своего рукоделия, которые произвели на собравшихся сильное впечатление: вышитые иконы – пелены, фрагменты священнического облачения, закладки в богослужебное Евангелие. Мастерица принесла литературу и подготовила презентацию об истории русской церковной вышивки. Показала образцы швов и используемые материалы: разнообразные шелковые и металлизированные нити, витые шнуры, бисер и речной жемчуг. Женщины увидели, как эскиз иконы воплощается в вышивку. «А если я не умею рисовать?» – встревожилась одна из потенциальных учениц, которая уже успела загореться увиденной красотой. По словам мастерицы, это не помеха, так же, как и слабое зрение (многие пользуются лупой). При желании каждый способен изучить и скопировать орнамент или иконографический канон, необходимый для работы.

Процесс ручной вышивки изделия очень длительный. Нужен особый молитвенный настрой и, если что-то не получается, приходится распарывать труд многих дней и недель. Небольшую икону можно вышивать несколько месяцев. Одна из слушательниц спросила, почему же не прибегнуть к машинной вышивке, которая в наше время достигла высокого уровня?

Мария Геннадиевна считает, что аналогов ручной древнерусской церковной вышивке нет и, по крайней мере, лики икон должны выполняться вручную.

М. Цыбряева: «Когда вышиваешь икону, с молитвой обращаешься к тому святому, над изображением которого ты трудишься. Порой, чего только не произойдет за длительный процесс вышивки! И ты ему столько расскажешь, и поплачешь, и попросишь помощи. Разговариваешь, как с живым. Так и начинается жизнь иконы – с молитвы, с крика души. А машина только стучит и стучит. Некоторые новые работы сделаны идеально безупречно, но они сухие и безжизненные, за сердце не трогают. А некоторые древние – как будто не профессиональные и не имеющие художественной ценности, но они умиляют и располагают к молитве. А ведь это – самое главное».

Икона рождается в молитве. И мастерица рассказала, как сама пришла к этому искусству; как поняла, что это дело богоугодное. Первая встреча завершилась чаепитием.

Телефон Марии Геннадиевны Цыбряевой 8 999 076 3243.