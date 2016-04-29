28-29 апреля на площадке Православного творческого объединения «МiР» выступал московский кукольный театр «Ученый Медведь» со спектаклем «Сказ о Егории Храбром».

Фольклорно-музыкальный театр «Ученый Медведь» приехал в Саров по приглашению Саровского благочиния. Гости трижды сыграли свой замечательный спектакль, по которому в 2008 году был снят мультфильм «Егорий Храбрый» из серии «Гора самоцветов».

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Справка. Кукольный театр «Ученый Медведь» создали в 2002 году родные брат и сестра – Андрей и Сима Пронькины, по профессии – мультипликаторы. Они сами придумывают сценарии спектаклей, изготавливают кукол и декорации, водят кукол, поют народные песни, сказания и духовные канты, играют на самодельных народных инструментах.

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Первый спектакль был благотворительным. На него пригласили многодетные семьи прихожан. Протоиерей Сергий Скузоваткин поздравил мамочек с наступающим православным женским днем – праздником жен мироносиц. А знакомство с талантливым коллективом и спектакль про Егория Храброго явились праздничным подарком.

Перед началом спектакля саровчане с удивлением глядели на московских гостей, одетых как бродячие актеры в какие-то отрепки. Оказалось, что они и есть настоящие бродячие артисты – как знаменитые Бременские музыканты. Ведь у них нет своего дома, и они дают представления на чужих площадках.

Андрей и Сима познакомили детей с народными инструментами: гуслями, бубном, свирелью и колесной лирой. Рассказали, как жили на Руси сказители-лирники, которые должны были знать не менее ста произведений и придумать хотя бы одно свое. Дети узнали про почитание на Руси св. Георгия, который считался покровителем животных и птиц.

Когда актеры объяснили малышне все непонятные слова, погас свет и начались чудеса. Игрушечный бычок сам ходил по бубну взад-вперед, а потом бубен с помощью фонарика превратился в луну. В теневом театре мелькали единорог, чудо-рыба-кит, волшебные деревья и птицы. Егорий Храбрый рос не по дням, не по часам, а по секундам! Постоянно летали ангелы, которые помогали Егорию, и даже кормили его в темнице яблоками и шоколадками. Из пасти Змея клубилось грозное пламя, а когда его усмирил Егорий Храбрый, то – от бессилия – мыльные пузыри.

Действие спектакля разворачивалось в ящике, который очень напоминал Рождественский вертеп. Звучали русские народные сказания о св. Георгии Победоносце, который превратился в Егория Храброго, а нечестивый император Диоклетиан – в «латынского царища Демьянища». Актеры сумели так выстроить спектакль, что в нем присутствовали элементы игры с залом. Дети отвечали на вопросы актеров; вместе с героями спектакля тянули жребий, кому идти на съедение Змею; были не только зрителями, но непосредственными участниками представления. Поэтому живой спектакль гораздо богаче мультика «Егорий Храбрый».

В труппу театра также входят друзья Пронькиных. В этот раз Симе и Андрею помогал Дмитрий Дрыга, который прятался за ящиком, помогая управлять куклами, издавать всевозможные звуки и производить спецэффекты.

После спектакля дети не хотели уходить. Они рассматривали реквизит, играли на инструментах, тянулись к артистам, чувствуя в них родственные детские души. И сами актеры на удивление бесхитростно раскрывали перед малышами все тайны своей кухни: и что колесная лира сделана из старой швейной машинки, и что плащ у Егория вместо бисера украшен пшеном, как зажигают огонь в пасти Змея, и как делают шумовые эффекты. Давали подержать в руках кукол. Они самые простые, лик у Егория вырезан из деревянной ученической линейки. По словам Андрея, на создание спектакля их вдохновили случайно увиденные вышитые иллюстрации нижегородской художницы Наталии Опариной .

У театра «Ученый медведь» оказалось свое, очень яркое лицо. Актеры имеют дар оживлять прошлое и излучать добро. Они в доступной форме пересказывают фольклорный материал современному зрителю, и тот чувствует – это настоящая народная культура, а не выхолощенная подделка. Во время спектакля маленькие зрители и смеялись над злыми персонажами, и замирали от страха, и восхищались поступками Егория, и радовались хорошему концу. А после общения с актерами театра «Ученый медведь» на душе было легко и радостно не только детям, но и родителям. Вспомнилось высказывание прп. Амвросия Оптинского: «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного».