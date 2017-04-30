Пасхальная поездка в Потьму

30 апреля православные волонтеры Центра «Радость моя!» поздравили с праздником Пасхи друзей из детского дома-интерната в поселке Потьма (Мордовия).

Сейчас потьминский дом-интернат переживает непростой период, происходит слияние детского и взрослого интернатов, постоянно идет пополнение. Готовится переезд малышей в другой корпус. Сложнее стало с гигиеническими и моющими средствами, сократились поставки фруктов, с недавнего времени перестали поставлять белый хлеб. Поэтому весь полезный груз, пожертвованный и закупленный на средства саровчан, а также все гостинцы пришлись как нельзя кстати.

Как всегда, помогла с фруктами предприниматель Л. Майорова, а с транспортом – компания «Пассажир». Саровское благочиние выделило маленькие куличи для воспитанников интерната. Организовали поездку и закупки подарков волонтеры – супруги Федюнины. Волонтеры провели мастер-класс для детей, а также хороводы и пасхальные игры на свежем воздухе, т. к. погода была летняя. Благодаря музыкальному сопровождению на гуслях и балалайке Алексея Голубева получились настоящие пасхальные гулянья...

В Потьме волонтеров из Сарова всегда хорошо принимают. Дети показали прекрасный концерт, пели и танцевали. Особенно приятно было, когда старшие воспитанники подходили и спрашивали о здоровье Ирины Романовой (ныне монахини Анастасии), которая много лет приезжала к ним и привозила помощь от саровского Центра милосердия. Это говорит о том, что любовь и благодарность живут в их душах, что они воспринимают саровчан, как своих друзей. Пусть Господь хранит этих детей и взрослых, которые навсегда остались детьми – простодушных и добрых, с больным телом и рассудком, но со здоровой душой.