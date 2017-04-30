Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

2 мая/19 апреля
общее время на генерацию страницы 0,0924 s
время на работу php-скриптов 0,0743 s
время на запросы к БД 0,0181 s
запросов к БД 40

Пасхальная поездка в Потьму

30 апреля 2017 года

30 апреля православные волонтеры Центра «Радость моя!» поздравили с праздником Пасхи друзей из детского дома-интерната в поселке Потьма (Мордовия).

Сейчас потьминский дом-интернат переживает непростой период, происходит слияние детского и взрослого интернатов, постоянно идет пополнение. Готовится переезд малышей в другой корпус. Сложнее стало с гигиеническими и моющими средствами, сократились поставки фруктов, с недавнего времени перестали поставлять белый хлеб. Поэтому весь полезный груз, пожертвованный и закупленный на средства саровчан, а также все гостинцы пришлись как нельзя кстати.

Как всегда, помогла с фруктами предприниматель Л. Майорова, а с транспортом – компания «Пассажир». Саровское благочиние выделило маленькие куличи для воспитанников интерната. Организовали поездку и закупки подарков волонтеры – супруги Федюнины. Волонтеры провели мастер-класс для детей, а также хороводы и пасхальные игры на свежем воздухе, т. к. погода была летняя. Благодаря музыкальному сопровождению на гуслях и балалайке Алексея Голубева получились настоящие пасхальные гулянья...

В Потьме волонтеров из Сарова всегда хорошо принимают. Дети показали прекрасный концерт, пели и танцевали. Особенно приятно было, когда старшие воспитанники подходили и спрашивали о здоровье Ирины Романовой (ныне монахини Анастасии), которая много лет приезжала к ним и привозила помощь от саровского Центра милосердия. Это говорит о том, что любовь и благодарность живут в их душах, что они воспринимают саровчан, как своих друзей. Пусть Господь хранит этих детей и взрослых, которые навсегда остались детьми – простодушных и добрых, с больным телом и рассудком, но со здоровой душой.

Волонтерское движение / 2017 / 20170430-Пасхальная поездка в Потьму
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст, фото А. Виноградовой

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте