В день святых жен-мироносиц, 30 апреля, в приходских храмах Саровского благочиния поздравляли всех женщин от мала до велика, дарили им цветы и книжечки «Дар Божий» – о призвании женщины-христианки.

Протоиерей Сергий Скузоватин в своей проповеди после литургии в храме Иоанна Предтечи говорил о подвиге святых жен-мироносиц.

О. Сергий:

– Когда апостолы растерялись и устрашились после крестной смерти Христа, скромные и немногословные христианки поспешили ко гробу Спасителя, чтобы по-матерински оплакать Его и достойно приготовить к погребению тело усопшего Учителя, помазав его ароматами. Они не знали, кто им отвалит камень от гроба, но все равно шли, движимые верой. Женщины не мудрствовали, не рассуждали, как это будет, но они привыкли служить Господу еще при жизни, и не оставили Его после смерти. Среди учеников Господа женщины всегда были незаметны, они играли второстепенную роль: следовали за Ним, слушали Его проповеди и служили Ему своим имением. Но за их веру и верность воскресший Господь является первым именно им. Его видит Мария Магдалина, из которой Христос изгнал семь бесов. Жены-мироносицы принесли ко гробу Спасителя миро, а взамен получили мир..

Священник поздравил прихожанок с православным женским днем. Он пожелал им быть современными мироносицами, нести мир и любовь, чувствовать себя любимыми Богом и близкими, и чтобы Господь всегда принимал их материнские молитвы.

После отпуста крестом женщинам вручили цветы. Они были тронуты вниманием и добрым напутствием священника.