Мироносицы – несущие мир

В Просветительском центре Серафимо-Дивеевского монастыря 30 апреля состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный празднику святых жен-мироносиц.

С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обратился помощник благочинного Саровского округа по работе с молодежью протоиерей Павел Павликов.

Автором сценария и режиссером-постановщиком литературно-музыкальной композиции, которая длилась два с половиной часа, явилась Людмила Александровна Остапенко. Ей удалось объединить в самодеятельный коллектив талантливых жителей села, взрослых и детей, которые радуют односельчан такими праздничными постановками.

Музыкальные номера помогли подготовить артисты районного дома культуры и певчие церковных хоров, среди которых есть удивительно прекрасные голоса. Но в основном самодеятельные артисты – люди самых разных профессий (швея, педагог, охранник монастыря…) Детки выступали с вокальными и хореографическими номерами.

Это был не просто развлекательный концерт, а очень познавательный, серьезный и искренний разговор, в котором затрагивались в том числе и тяжелые темы – совершенно необычный формат праздничного вечера. Со сцены прозвучало много редких, неизвестных широкой публике стихотворений. У женщин на глаза навернулись слезы, когда Людмила Остапенко читала пронзительное стихотворение о детях-отказниках.

Зрители узнали о жизни великих женщин: святых, ученых, изобретателей, авиаторов и просто мам. Потрясла история Александры Деревской, которая вместе с мужем достойно воспитала 48 приемных детей, а всего через их семью прошли 62 ребенка. Во время Великой Отечественной войны она подбирала самых ослабленных детей, которые бы не смогли выжить в детских домах.

Материнская любовь и супружеская верность, весеннее чудо оживания природы – этим темам были посвящены замечательные песни. Выступающие рассказывали о подвиге женщин на полях сражений Великой Отечественной войны, где наравне с мужчинами воевали 800 тысяч женщин, и о подвиге матерей воинов-интернационалистов. Говорили о таких женщинах, как Любовь Васильевна, мама воина Евгения Родионова, или Елизавета Глинка – доктор Лиза. Как много, оказывается, могут женщины! Их роль неоценима. А, значит, каждой женщине есть к чему стремиться – не быть пустоцветом, а украшать мир делами любви и милосердия. Зрители расходились радостные и воодушевленные.

А мы, саровчане, убедились еще раз, что в Дивееве живут талантливые люди со щедрой душой, которым не жаль времени и сил, чтобы подарить праздник односельчанам.