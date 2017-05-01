О православии на обычных уроках

В Саровской православной гимназии прошел семинар «Православный компонент в общеобразовательных предметах», на котором присутствовали сотрудники городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина и учителя русского языка и литературы школ города.

В рамках семинара гости православной гимназии посетили ряд открытых уроков. Учитель биологии О. В. Медведева в ходе урока в пятом классе «Как человек изменил природу?» напомнила ребятам известные им сюжеты из первой книги Библии «Бытие». Учитель начальных классов Т. И. Гришина во время урока литературного чтения в 4 Б классе по теме «Животный мир в произведениях русских писателей» говорила о дружбе святых с животными. На уроке английского языка учитель А. В. Юрьева объясняла третьеклассникам грамматику по фотографии класса, которая была сделана после молебна 1 сентября в храме Иоанна Предтечи. Дети были так рады описывать эту фотографию, что с лету усваивали материал, а заодно и дополнительную лексику. Но православный компонент все-таки наиболее органично раскрывается на уроках литературы. Большое впечатление на гостей гимназии произвел урок в пятом классе «Чудо детской веры в рассказе протоиерея Николая Агафонова «Молитва алтарника», который блестяще провела учитель Е. Ю. Кальманова. Было видно, что ребята сами увлеклись анализом произведения, расшифровкой и считыванием его смыслов. А взрослые поняли, что русская литература, основанная на христианских ценностях, без осмысления ее духовного измерения становится совершенно выхолощенной.

В перерыве гости осмотрели здание православной гимназии, побывали в звонарском классе и кабинете ИЗО. Духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов поздравил педагогов и библиотекарей с Пасхой, всех благословил и подарил шоколадки.

Теоретический блок семинара открыла кандидат философских наук С. М. Шестакова (г. Москва), которая как автор-составитель представила серию книг «Православные праздники детям». В эти сборники вошли лучшие стихи и рассказы о праздниках, которые перекликаются с состоянием природы и временами года (Пасха – весна, Троица – лето, Покров-осень). По мнению Светланы Михайловны, через поэтические образы можно передать ребенку чистоту духовного чувства, благоговейное отношение к святыне, осознание подвига святых. С помощью такой литературы дети могут глубже воцерковляться. Это очень актуально, поскольку в нашем обществе в целом утрачена религиозная культура, и в отдельных семьях тоже. Мало преподавать детям вероучение. Вера должна быть образом жизни: вставать и ложиться с молитвой, весь день ходить пред Богом…

С. М. Шестакова рассказала о многообразии жанров православной литературы. Даже в произведениях советских авторов есть религиозные мотивы, которые прочитываются между строк, но для этого нужно хорошо знать христианское вероучение. А как неопытному в этих вопросах педагогу быть уверенным, что перед ним православная литература? Светлана Михайловна посоветовала обратить внимание на гриф издательского совета РПЦ МП или Синодального ОРОиК (на учебниках). Она назвала множество интересных авторов и книг, передала в гимназию список православной литературы и предложила саровчанам пополнять его.

Учитель русского языка и литературы Е. Ю. Кальманова представила православный компонент к программе по литературе Б. А. Ланина и Л. Ю. Устиновой. Это ее авторская программа углубленного изучения литературы «Мир русской литературы: традиции, образы, смыслы». Предлагается параллельно программным произведениям изучать похожие, но основанные на ценностях православия.

Учителя начальных классов А. Р. Михайлова и С. В. Кузнецова рассказали о православном компоненте на уроках литературного чтения в первом классе. Времени это занимает немного, не мешая основной программе, но ненавязчиво воспитывает ребенка. Например, изучают первоклассники букву «М» – обсуждают слово «молитва». Что это такое? Разговор с Богом. О чем можно говорить с Богом? Разобрались – можно двигаться дальше по уроку. А в послебукварный период учителя подбирают для детей православные тексты, например, рассказы из сборников Бориса Ганаго.

Оказывается, даже на уроках технологии может быть православный компонент. Так, Светлана Вячеславовна в течение всего учебного года проводит у первоклассников проект «Ноев ковчег». Целый год ребята заполняют своими поделками коллективный ковчег. Туда идут лучшие работы (домик, животные, птицы, человечки), а оставшиеся поделки дети разбирают по домам, где у каждого есть свой собственный Ноев ковчег.

Директор гимназии Наталия Владиславовна Суздальцева:

– Целей у семинара было несколько. Для самих педагогов гимназии это – обобщение их методической работы по внедрению Стандарта православного компонента, который оценивала приехавшая из Москвы координатор Научно-методического кабинета Синодального отдела религиозного образования и катехизации С. М. Шестакова. Учителя русского языка и литературы школ города пришли на презентацию разработанной учителем православной гимназии Е. Ю. Кальмановой программы «Мир русской литературы: традиции, образы, смыслы», которая является вариантом углубленного изучения литературы. А библиотекарей интересовало, что же такое православная литература и православный подход в изучении литературы.

Увидели профессионализм и любовь к детям

О впечатлениях сотрудников детской библиотеки о семинаре рассказала зам. директора библиотеки Татьяна Михайловна Плохотник.

– Семинар «Православный компонент в общеобразовательных предметах», организованный Саровской православной гимназией, стал для нас долгожданным событием. В нашем коллективе постоянно поднимается тема духовно-нравственного воспитания, поиск оптимальных приемов работы с детьми в данном направлении. Мы ищем литературные тексты, которые могли бы направить ребят на размышления о православии, много думаем над методиками, которые помогли бы углубить восприятие этих текстов… у нас много вопросов и сомнений. Ведь и сама тема непростая, она требует определенных знаний и такта.

Как ненавязчиво мотивировать невоцерковленных людей на размышления о православии? Как показать, насколько глубоко оно связано с русской культурой? Какие книги помогут наглядно рассказать об этом и вызвать у ребят интерес к дальнейшему знакомству с православием? Мы ищем ответы на эти вопросы и способы самообразования, поскольку понимаем, что нам самим не хватает нужных знаний.

Прошедший семинар и стал образовательной площадкой для всех нас. Профессии детского библиотекаря и педагога во многом перекликаются. Поэтому наглядные примеры – открытые уроки в гимназии – помогли нам осознать: мы движемся в правильном направлении. А это очень важно, когда берешься за какое-то новое дело.

Еще один важный результат – мы смогли увидеть, как работают комбинации различных методик, известных и библиотекарям, и педагогам, открыли для себя оригинальные способы включения православного компонента в уроки, которые актуальны в любой общеобразовательной школе. Но, самое главное, мы увидели высочайшее мастерство, профессионализм преподавателей, их любовь к детям, которые рождают ответную любовь учеников. Отдельными яркими мастер-классами можно назвать знакомство со звонницей и кабинетом изобразительного искусства. Это очень интересный, наглядный опыт работы, который активно обсуждался нами, детскими библиотекарями.

Часть коллег, выходя с уроков, задали себе вопрос: «А отдал бы я своего ребенка в православную гимназию?» И у многих ответ был положительным.

Подготовила М. Курякина по материалам сайта Саровской православной гимназии