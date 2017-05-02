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Соревнования настоящих мужчин

2 мая 2017 года

В Военно-патриотическом центре при Саровском монастыре 1 мая прошли соревнования отцов и детей «Наследники Отечества».

Уже второй год проводится этот семейный праздник, на котором отец и сын, дядя и племянник либо два брата могут вместе (или по отдельности) пройти несложные испытания. А заодно большие и маленькие мужчины проверяют себя в таких военных и гражданских дисциплинах, как: метание ножа, сборка-разборка АК, сила удара, подтягивание и отжимание, стрельба по мишеням, встречный бой (с пейнтбольным оружием), разжигание костра огнивом.

Молебен перед началом соревнований совершил духовник Школы рукопашного боя им. св. Александра Невского иерей Владимир Лапшин.

В парном зачете победу одержала семья Герасименко. В одиночном зачете первые места заняли: инструктор Школы рукопашного боя им. св. Александра Невского Артем Баклашкин (в категории 18+) и воспитанники Казачьего кадетского класса Максим Баклашкин (в категории 13-17 лет) и Серафим Лагно (в категории до 12 лет).

Военно-патриотическая работа с молодежью и спорт / 2017 год / 20170501-Соревнования "Наследники Отечества"
 
 
 
 
 
 

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А. Ламзин, фото из архива

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