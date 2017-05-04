Митрополит Георгий встретился со студентами Саровского физтеха

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 4 мая провел традиционную ежегодную встречу со студентами и преподавателями СарФТИ НИЯУ МИФИ.

Впервые встреча проходила не в стенах вуза, а в конференц-зале Духовно-научного центра Саровского монастыря. На ней также присутствовало духовенство Сарова. Зал вместимостью 90 человек был переполнен: желающие послушать владыку сидели на приставных стульях и банкетках. Формат этих встреч предусматривает ответы правящего архиерея на вопросы молодежи. В этот раз студенты подготовили 220 вопросов, из них помощники владыки отобрали 17 наиболее интересных. Просматривая вопросы, митрополит Георгий сказал, что с радостью бы ответил на многие из них, если бы время встречи не было ограничено. Но в итоге, беседа, рассчитанная на час, продлилась более двух часов.

Только на первый вопрос о том, что такое атеизм, как к нему относится Церковь, и почему Церковь отрицает другие религии (по сути три вопроса в одном) владыка отвечал 40 минут. Он рассуждал о том, что атеизм – это вера в то, что Бога нет. Богоборческая вера, потому что рационально доказать небытие Бога невозможно. Митрополит Георгий призвал молодых людей задуматься об опыте наших благочестивых предков. Какие духовные скрепы объединили их и помогли создать такую огромную страну, которую нам со всеми нашими современными технологиями бывает трудно удержать?

Cтудентов интересовало, почему Церковь отрицательно относится к добрачным отношениям молодежи, не устарело ли это? Владыка с любовью, по-отечески пытался донести до молодых простую мысль – половая распущенность приносит страдания, ломает судьбу человека, делает его неудачником. А целомудрие, напротив, это – необходимое условие для счастливой жизни. Таков объективный духовный закон жизни, потому что брак – это не выдумка человеческая, а Богом установленный институт. «Неужели вы думаете, что Бог устарел?» – переадресовал аудитории вопрос митрополит Георгий.

Студенты спрашивали, как отмечается в митрополии 150-летие со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского), и почему материальное благополучие часто является препятствием к духовной жизни; об отношении владыки к изучению православия в школах, и не является ли крещение маленьких детей навязыванием им религиозных взглядов родителей. Всякий ли грех прощает Господь? Что бы вы посоветовали тому, кто сомневается в вере? Как следует начинать семейную жизнь, и какие ошибки подстерегают молодых? Что для вас значит Дивеевский монастырь, и планируется ли строительство новых храмов в Сарове? На эти и другие вопросы студентов ответил правящий архиерей.

Также было много вопросов личного характера. Молодежи была интересна личность и жизненный путь самого митрополита Георгия. В какой семье он рос, как пришел к вере, почему избрал монашеский путь? Обо всем этом владыка очень откровенно и доверительно рассказал молодежи.

Неизменный интерес молодежной аудитории свидетельствует о том, что такие встречи очень востребованы. Правящий архиерей чувствует это, поэтому, несмотря на свой плотный график служения, регулярно уделяет время студентам.