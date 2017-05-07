В Благовещенском соборе Дивеевского монастыря

6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

В Троицком соборе обители глава Нижегородской митрополии совершил молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому, святые мощи которого пребывают в этом храме.

Затем в Благовещенском соборе состоялось освящение придела в честь Собора Дивеевских святых. Чин Великого освящения придела возглавил управляющий Нижегородской епархией.

В новоосвященном приделе митрополит Георгий совершил Божественную литургию. Правящему архиерею сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, епископ Городецкий и Ветлужский Августин, епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, а также секретарь Нижегородского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, старший священник Серафимо-Дивеевского монастыря митрофорный протоиерей Игорь Покровский, игумен Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Благовещенского мужского монастыря архимандрит Александр (Лукин), настоятель Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков), настоятель нижегородского соборного храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы митрофорный протоиерей Сергий Шалатонов и другие клирики Нижегородской епархии.

В храме вместе с многочисленными паломниками и прихожанами молились настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), игумения Арзамасского Свято-Николаевского монастыря монахиня Филарета (Шевченко) и сестры обителей.

По окончании богослужения епископ Илия от лица нижегородского духовенства поздравил правящего архиерея с днем тезоименитства.

Матушка Сергия поздравила митрополита Георгия и преподнесла ему заздравную просфору, пасхальное яйцо с изображением иконы Пресвятой Богородицы «Умиление», митру и написанный в монастырской мастерской образ священномученика Иакова Дивеевского (Гусева).

Поблагодарив всех за поздравления, глава Нижегородской митрополии обратился к присутствующим с пастырским словом:

«Наше служение Богу выражается прежде всего в служении людям. Господь не давал Своим ученикам трудных послушаний в молитве и посте, а наставлял в милостивом отношении к ближним, говоря: если вы голодного накормили, жаждущего напоили, сироту приголубили, больного утешили, темницу посетили – этим вы Мне послужили. В Великий Четверг на Тайной вечере Он умыл ученикам ноги, показав, насколько смиренны мы должны быть, исполняя заповедь о любви к ближнему. Если подвизаемся в посте, молитве, бдении, но не приносим плодов в служении людям, то труды наши не имеют цены.

Сегодня, освящая придел во имя Собора Дивеевских святых, мы совершаем это ради людей. Мы надеемся, что верующие, особенно молодежь, дети, будут приходить сюда и через красоту храма познавать красоту Божию.

Для нас с вами великое счастье, радость и утешение – быть не только свидетелями возрождения веры Христовой на русской земле, но сознавать, что именно нас Господь избрал орудием, через которое осуществляется это благословенное дело. Мы верим и знаем, что на нас Господь исполняет Свои слова: «Сила Моя в немощи совершается». Будем продолжать трудиться, сознавая своею немощь и слабость, уповая на помощь Господню, на покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святых угодников Божиих».

Текст Светланы Акимовой, фото Сергея Лотырева ( сайт Нижегородской митрополии )