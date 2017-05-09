Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

11 мая/28 апреля
общее время на генерацию страницы 0,0629 s
время на работу php-скриптов 0,0489 s
время на запросы к БД 0,0140 s
запросов к БД 40

От истории Церкви до занимательной науки

9 мая 2017 года

Ученики воскресной школы прихода храма Всех Святых вместе с родителями и педагогами 7 мая совершили паломническую и познавательную поездку в Нижний Новгород.

Сначала саровчане посетили Вознесенский Печерский мужской монастырь, который поразил своей древностью, тишиной и благодатью старинных храмов. Ребята познакомились с Церковно-археологическим музеем «Истории Нижегородской епархии», который располагается на территории монастыря.

Экспонаты на первом этаже музея повествуют об истории возникновения и многовековой летописи Вознесенского Печерского монастыря. Там представлены древнейшие археологические находки с мест раскопок: кованый металлический крест XVII века с Успенской зимней церкви; входные двери из Вознесенского собора; напольные чугунные плиты из надвратной Спасо-Евфимьевской церкви; памятные чугунные литые плиты с надписями на церковно-славянском языке (о закладке в 1630 году Вознесенского собора и о посещении Печерской обители в 1858 году императором Александром II с супругой). Детей особенно поразил один из старинных гробов, найденных на территории монастыря в ходе восстановительных работ. Также здесь есть рукописи, древние богослужебные книги и церковные облачения, материалы о существовании обители в годы советской власти и судьбе ее последних настоятелей, ныне прославленных в лике Новомучеников и исповедников земли Русской.

На втором этаже музея располагались залы, посвященные истории Нижегородской епархии в целом. Здесь дети увидели витрины с вещами различных митрополитов, предметы церковного искусства, исторические фотографии, а одна из витрин была посвящена Сарову.

После посещения монастыря саровчане отправились в Музей занимательных наук «Кварки», где находятся более ста интерактивных экспонатов, они объясняют законы физики и ряд природных явлений. После ознакомительной экскурсии дети с помощью инструктора сделали электротехническую открытку, заодно поняв, что такое электричество и как оно работает. Дети были в восторге!

Православное образование / Воскресная школа прихода храма Всех Святых / 2017 год / 20170507-Поездка учеников воскресной школы в Нижний Новгород
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст, фото Ольги Медведевой, а также фото Нижегородского Печерского монастыря

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте