От истории Церкви до занимательной науки

Ученики воскресной школы прихода храма Всех Святых вместе с родителями и педагогами 7 мая совершили паломническую и познавательную поездку в Нижний Новгород.

Сначала саровчане посетили Вознесенский Печерский мужской монастырь, который поразил своей древностью, тишиной и благодатью старинных храмов. Ребята познакомились с Церковно-археологическим музеем «Истории Нижегородской епархии», который располагается на территории монастыря.

Экспонаты на первом этаже музея повествуют об истории возникновения и многовековой летописи Вознесенского Печерского монастыря. Там представлены древнейшие археологические находки с мест раскопок: кованый металлический крест XVII века с Успенской зимней церкви; входные двери из Вознесенского собора; напольные чугунные плиты из надвратной Спасо-Евфимьевской церкви; памятные чугунные литые плиты с надписями на церковно-славянском языке (о закладке в 1630 году Вознесенского собора и о посещении Печерской обители в 1858 году императором Александром II с супругой). Детей особенно поразил один из старинных гробов, найденных на территории монастыря в ходе восстановительных работ. Также здесь есть рукописи, древние богослужебные книги и церковные облачения, материалы о существовании обители в годы советской власти и судьбе ее последних настоятелей, ныне прославленных в лике Новомучеников и исповедников земли Русской.

На втором этаже музея располагались залы, посвященные истории Нижегородской епархии в целом. Здесь дети увидели витрины с вещами различных митрополитов, предметы церковного искусства, исторические фотографии, а одна из витрин была посвящена Сарову.

После посещения монастыря саровчане отправились в Музей занимательных наук «Кварки», где находятся более ста интерактивных экспонатов, они объясняют законы физики и ряд природных явлений. После ознакомительной экскурсии дети с помощью инструктора сделали электротехническую открытку, заодно поняв, что такое электричество и как оно работает. Дети были в восторге!