Православный Саров

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В газете «Православный Саров»

10 мая 2017 года

Некоторые публикации в газете «Православный Саров» № 8 (133) от 5 мая 2017 года.

На пути к выздоровлению один вечер в приходском Сообществе трезвения.

Прививка историей — своими впечатлениями о X студенческой конференции по истории поделилась член жюри Ирина Михайловна Семенчук.

О православии на обычных урокахв Саровской православной гимназии прошел семинар «Православный компонент в общеобразовательных предметах».

Как вихрь нагрянула война…стихи о войне пожилой прихожанки Марии Ивановны Павлуниной.

Защита от разрушительной информации Саров посетил с лекциями профессор Владимир Еременко, завкафедрой информационной безопасности Орловского государственного университета.

Прочитать или скачать газету в pdf-формате можно здесь – Выпуск № 8 (133) от 5.05.2017.

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