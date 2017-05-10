Некоторые публикации в газете «Православный Саров» № 8 (133) от 5 мая 2017 года.

На пути к выздоровлению – один вечер в приходском Сообществе трезвения.

Прививка историей — своими впечатлениями о X студенческой конференции по истории поделилась член жюри Ирина Михайловна Семенчук.

О православии на обычных уроках – в Саровской православной гимназии прошел семинар «Православный компонент в общеобразовательных предметах».

Как вихрь нагрянула война… – стихи о войне пожилой прихожанки Марии Ивановны Павлуниной.

Защита от разрушительной информации – Саров посетил с лекциями профессор Владимир Еременко, завкафедрой информационной безопасности Орловского государственного университета.

Прочитать или скачать газету в pdf-формате можно здесь – Выпуск № 8 (133) от 5.05.2017.