10 мая 2017 года
Некоторые публикации в газете «Православный Саров» № 8 (133) от 5 мая 2017 года.
На пути к выздоровлению – один вечер в приходском Сообществе трезвения.
Прививка историей — своими впечатлениями о X студенческой конференции по истории поделилась член жюри Ирина Михайловна Семенчук.
О православии на обычных уроках – в Саровской православной гимназии прошел семинар «Православный компонент в общеобразовательных предметах».
Как вихрь нагрянула война… – стихи о войне пожилой прихожанки Марии Ивановны Павлуниной.
Защита от разрушительной информации – Саров посетил с лекциями профессор Владимир Еременко, завкафедрой информационной безопасности Орловского государственного университета.
Прочитать или скачать газету в pdf-формате можно здесь – Выпуск № 8 (133) от 5.05.2017.
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