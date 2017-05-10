Путешествие в домонгольскую Русь

29-30 апреля состоялась поездка выпускного 4 А класса Саровской православной гимназии во Владимир, Боголюбово, Суздаль.

Стремительно пронеслись четыре года учебы в начальной школе. Мы ездили на эксурсии в течение этих лет, но поездки были недальние: Вознесенское, Темников, Нижний Новгород. А этого путешествия мы ждали давно, зная, что согласно доброй традиции нашей гимназии в конце 4-го класса оно должно состояться.

Выбран замечательный маршрут по древнейшим городам нашей необъятной России: Боголюбово, Владимир, Суздаль. Наступило долгожданное 29 апреля, и теплым солнечным утром мы тронулись в путь.

Из окон автобуса мы любовались пробуждающейся весенней природой, заметили, как она постепенно меняется: наши прямоствольные стройные березки и корабельные сосны ближе к Мурому поменялись на менее высокие, но более ветвистые, будто приземистые деревья, образующие знаменитые непроходимые муромские леса. А на одной из остановок увидели настоящее чудо природы: из-под земли бил огромной силы родник, настоящий фонтан высотой около 3-4 метров!

Но вот и красавец древний град Владимир! Он сразу очаровал всех нас своей неповторимой самобытной красотой, златоглавыми храмами, высокими берегами Клязьмы, прекрасно сохранившимися памятниками архитектуры.

Во Владимире к нам в автобус села экскурсовод, и начался увлекательный рассказ об истории Древней Руси. Сначала мы поехали в Боголюбово, расположенное недалеко от города. Это удивительное место, пропитанное святой древностью, великолепный комплекс белокаменных зданий домонгольской Руси, XII век русской истории! На этом месте русскому князю Андрею Боголюбскому явилась Пресвятая Богородица и указала возвести обитель. Теперь здесь действующий женский монастырь.

Пройдя полтора-два километра от Боголюбского монастыря по заливным лугам, где река Нерль впадает в Клязьму, мы с неописуемым восторгом встретились с шедевром древнерусского белокаменного зодчества – церковью Покрова на Нерли! Место, где стоит храм, было выбрано самим Андреем Боголюбским в честь впервые им же учрежденного на Руси великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы! Налюбовавшись великолепными окрестностями, красавцем-храмом и помолившись в нем, мы отправились назад, где нас ждал автобус, и снова отправились во Владимир.

Здесь мы провели оставшийся день, осмотрев практически весь город. Это и знаменитые Золотые ворота, и величавый Успенский собор с сохранившимися фресками Андрея Рублева, где мы поклонились святым мощам великих русских князей. Налюбовались необыкновенной каменной резьбой Дмитриевского собора, подивились на великолепную панораму города, открывшуюся нам со смотровой площадки Соборной площади, осмотрели древний кремль, взобрались на огромный прилегающий к нему вал, сфотографировались у памятников и фонтанов. А еще побывали в историческом музее и музее хрусталя, увидели массу интересного и обогатились новыми знаниями. Вечером мы приехали в гостиницу, отдохнули, а утром – снова в путь. Маршрут наш лежал в музей пряника. Мы познакомились с историей возникновения пряников и технологией их изготовления. Сами расписали вкусные пряники пищевыми красками и после дегустации отправились дальше, в Суздаль.

И вот мы в удивительном городе-сказке, городе-музее, расположенном на равнине – Суздальском ополье. Здесь мы увидели Суздальский кремль, окруженный земляными валами XI – XII веков, красивейшие архитектурные комплексы старинных монастырей (Спасо-Евфимьевского и Ризоположенского). Многое узнали об истории здешних мест, побывали в музее деревянного зодчества, проехали по улицам прекрасного древнего города. Вот уж поистине, здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

Все хорошее проходит быстро, вот и подошло к концу наше путешествие, пора возвращаться на нашу святую саровскую землю. Поздним вечером 30 апреля мы благополучно вернулись домой.

Благодарим нашего классного руководителя Ольгу Николаевну Козлову, родительский комитет, как организаторов нашего замечательного выпускного путешествия! А еще все мы отметили, что наш класс – это уже не просто мальчики, девочки, их родители, а большая дружная семья. Это итог четырех лет учебы!

Елена Геннадьевна Баранова, сайт http://sargymn.ru/