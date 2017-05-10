Рай на земле

Сложившаяся в Саровской православной гимназии добрая традиция в конце начальной школы отправляться в путешествие не обошла стороной и 4 Б класс. Вопрос «куда отправиться» перед детьми и родителями не стоял. Все дружно решили: едем в Троице-Сергиеву Лавру!

Сейчас, когда первые впечатления после приезда улеглись, мы понимаем, что побывали не просто в древнем монастыре с удивительной историей, хранящем уникальные святыни. Нет, это все не то…Мы побывали в раю на земле! Но обо все по порядку…

Наше путешествие началось с трехчасовой экскурсии по столице нашей Родины — златоглавой Москве. Мы увидели «старую» Москву со старинными особняками, узенькими улочками и пешеходными бульварами. Москва советского периода поразила «сталинскими» высотками и монументальными сооружениями. Красная площадь приоткрыла свои тайны о Лобном месте; о Наполеоне, с которого сильный ветер сорвал шляпу и заставил склонить голову перед Спасскими воротами Кремля. Многие из нас впервые узнали о том, что храм Василия Блаженного – это всего лишь небольшая пристройка большого собора Покрова Божьей Матери на Рву. Мы любовались панорамой Москвы в Воробьевых гор и с интересом наблюдали за студенческим городком Московского Государственного Университета.

Следующим пунктом пребывания стал кафедральный Храм Христа Спасителя. В ходе двухчасовой экскурсии нам рассказали о трагической истории храма; показали музей, в котором хранятся уникальные экспонаты, в том числе и плиты с надписями, которые остались после разрушения и были найдены при постройке метро. Мы познакомились с храмовыми святынями и пропели Пасхальный тропарь. Взрослые и дети поднялись на смотровую площадку этого храма, откуда можно было полюбоваться удивительными видами Кремля и Москвы-реки.

Вечером этого невероятно насыщенного дня мы на электричке выехали в Сергиев Посад, где провели два незабываемых дня!

Наутро дружная команда четвероклассников отправилась на литургию в Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры. Невозможно передать весь трепет, волнение, благоговение, которое охватило нас, когда запели хоры двух клиросов, зажглось паникадило и открылся алтарь. Казалось, что нет ничего вокруг, только ты, твоя молитва и Господь, который всегда рядом!

В ходе обзорной экскурсии по Лавре мы узнали об истории обители, изначально служившей неприступной крепостью и защищавшей главные транспортные пути Древней Руси. Нам рассказали о храмах с фресками XVI века; о том, что Андрей Рублев написал свою Троицу именно для Троицкого собора Лавры. Особенно поразили своим великолепием и убранством Патриаршие палаты, построенные Петром I. На колокольне Лавры находится колокол весом 72 тонны, язык которого раскачивают восемь человек. Экскурсию нам проводил студент Московской духовной семинарии, с которым дети быстро нашли общий язык и с удовольствием отвечали на его вопросы по Ветхому и Новому Заветам.

Нам удалось приложиться к святым мощам преподобного Сергия Радонежского. Возникло такое чувство, что прп. Сергий ждал нас, грешных, и молился о нас. Троице-Сергиева Лавра – это то место, куда хочется вернуться еще раз, а, может быть, и не один…

Олеся Черкасова, сайт http://sargymn.ru/