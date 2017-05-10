Подготовка к Троицким гуляниям

7 мая в Православном культурно-просветительском центре прихожанка Ольга Белошицкая провела мастер-класс по русским народным танцам.

В праздник Святой Троицы, 4 июня, возле храма вмч. Пантелеимона пройдут традиционные Троицкие гуляния. И на мастер-классе все желающие имели возможность подготовиться к ним. Участники встречи разучили ряд несложных народных танцев, хороводов и веселых игр («Столбы», «Поморская повертуха», «Заинька», «Тетера», «Во саду ли — в огороде»).

Ведущая О. Белошицкая серьезно занимается танцами, но оживший фольклорный материал в исполнении молодежного театра «Вечёра» совершенно пленил ее. Ольга записала их репертуар, и попыталась разучить с теми, кто пришел на мастер-класс, а это порядка 20 взрослых и десяти детей. Было очень весело, ведь на народном празднике нет разделения на зрителей и артистов — там поют, пляшут и сами себя веселят абсолютно все.

Мастерицы из группы «Хоровод» приглашали людей приходить и на свои встречи, чтобы сшить народные костюмы, в них — особое ощущение русского праздника.