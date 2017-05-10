Бессмертный полк хранит нашу Победу

Утром 9 мая в Сарове торжественно отметили 72-ю годовщину Великой Победы.

Состоялся традиционный митинг на площади Ленина, на котором выступили руководители города и Федерального Ядерного центра. По словам главы города Александра Тихонова, сейчас в Сарове живут 1106 ветеранов войны, их вдов, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Он призвал молодежь быть достойными мужества своих дедов и прадедов, всего поколения победителей. А ветеран Великой Отечественной войны Николай Фенько поздравил горожан в стихах.

Звучал государственный гимн, минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с войны. Молодежь со словами благодарности дарила цветы ветеранам. Строевым шагом прошли военнослужащие саровской дивизии войск Национальной гвардии, МЧС, военный духовой оркестр, представители городской пионерской организации, проехала ретро-техника, восстановленная военно-историческим обществом «1945». Затем состоялось шествие трудовых коллективов города для возложения цветов к Вечному огню. Впереди шли участники акции «Бессмертный полк». По данным городской администрации, на возложение цветов к Вечному огню прошли более четырех тысяч человек.

Саровские священники и прихожане в составе «Бессмертного полка» также прошли с портретами своих родных – воинов Великой Отечественной войны. А перед началом церемонии возложения цветов протоиерей Сергий Скузоваткин совершил краткое молебствие у Вечного огня.

В этот день в православных храмах города, как и по всей стране, во время Божественной литургии совершались особые прошения «о вождех и воинех наших, на поли брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся».Также совершались благодарственные молебны Богу за дарование Победы (данное чинопоследование написал сам Святейший Патриарх Кирилл) и заупокойные литии о павших воинах….Возлагая цветы к мемориалу, военные отдавали честь павшим, а некоторые горожане молились, осеняя себя крестным знамением.

С детства отложилось в памяти, что многие люди старшего поколения, непосредственные участники войны, избегали рассказывать о ней — слишком много ужасов они пережили. 9 мая они радовались, что остались живы, и плакали о погибших родных и товарищах. Как поется в песне: «Это праздник со слезами на глазах...» Поэтому теперь участие в акции «Бессмертный полк» побуждает людей интересоваться историей своей семьи и через нее — историей войны. После перестройки постоянно делаются попытки переписывания истории, чтобы отнять у нас Великую Победу и вместе с ней — будущее. Но бессмертный полк наших предков-победителей стоит на рубежах нашей исторической памяти. Разве это не чудо?