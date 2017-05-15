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Помощь пришла к Пасхе

15 мая 2017 года

На этих фото – непрофессиональных, часто нерезких и плохо читаемых, – ветераны Великой Отечественной войны, вдовы и труженики тыла, молодые мамы с детьми и другие жители Луганска. А продукты и вещи на снимках – из Сарова, и были выданы им через гуманитарный отдел Луганской епархии.

Наклейки с наименованием «Саров» хорошо читаются на ящиках и мешках. Продукты, одежда, детское питание, гигиенические средства – все это прибыло на промежуточный склад на территории России вблизи с границей Украины еще в начале января. Волонтеры торопились сделать луганчанам рождественский подарок. Однако более двух месяцев волонтерский центр «Радость моя!», который проводил сбор помощи и ее отправку, не мог связаться с Луганском. Как выяснилось позднее, сначала человеческий фактор (тяжелая болезнь ответственных лиц), затем бюрократические препоны, обострение военных действий и многие другие сложности привели к тому, что помощь была перевезена в Луганск только весной, а выдача началась к празднику Пасхи и к 9 мая.

Теперь, когда связь восстановлена, приходят регулярные отчеты о выдачи помощи. Да, произошла большая задержка, но ничего не пропало, все принесло пользу. Даже теплая одежда пригодилась, так как весна выдалась холодная.

О возобновлении сбора помощи для Луганска будет сообщено позднее. Поскольку пункт приема помощи на территории Свято-Успенского монастыря по техническим причинам был закрыт, в настоящее время силами Саровского благочиния готовится новое помещение для гуманитарного склада.

Волонтерское движение / 2017 / 2017.05.15 - Отчет Луганской епархии о выдаче помощи из Сарова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А. Виноградова, фото гуманитарный отдел Луганской епархии

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