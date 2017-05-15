Первая естественно-научная конференция в Саровской православной гимназии

11 и 12 мая в православной гимназии впервые прошла естественно-научная конференция учебно-исследовательских работ «Исторический подход в изучении наук» (античный период).

11 мая в актовом зале гимназии выступали учащиеся 2-4 классов. Ребята делали рефераты о том, как люди научились считать, измерять время и расстояние. Они рассказали о научных открытиях и изобретениях древности; о таких выдающихся ученых, как Аристотель, Пифагор, Архимед, китаец Чжан Хэн и другие. А второклассница Маша Лошакова вместе с папой экспериментально проверяла действие закона рычага.

У каждого выступающего был оппонент из более старшего класса, который задавал докладчику вопросы. Также вопросы задавали члены жюри, в которое вошли духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов, директор Наталия Суздальцева и замдиректора по воспитательной работе Елена Ершова. Причем, о. Владимир предлагал неожиданные вопросы духовной направленности. Например, третьеклассника Павла Дряхленкова, который делал доклад про Александрийский маяк, священник спросил о том, что является для христиан духовным маяком.

Многие ребята впервые выступали на конференции. Они узнали, как нужно строить выступление, что такое регламент и оппонент. В конце конференции члены жюри разобрали сильные и слабые стороны каждого выступления. Поскольку подобная конференция в православной гимназии проводилась впервые, места участникам не присуждались. Все они получили дипломы и сладкие подарки.

А на следующий день, 12 мая, состоялась естественно-научная конференция для 5-8 классов. Работали три секции: «Исторический подход в изучении биологии, химии, географии», «Исторический подход в изучении математики» и «Исторический подход в изучении физики». Всего за два дня заслушали около тридцати докладов. Хоть православная гимназия и с гуманитарным уклоном, но наибольший интерес ребят вызвали исследовательские работы, связанные с постановкой экспериментов, например исследование мыльных пузырей семиклассницы Маши Гусихиной или работа восьмиклассников Павла Шулдыкова и Алексея Королева «Электричество на кухне».