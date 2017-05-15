Завершились занятия в воскресной школе

14 мая в воскресной школе прихода храма Всех Святых отметили окончание учебного года.

Позади занятия, праздники, паломнические поездки и сдача экзаменов. Учащиеся и их родители собрались в храме Иоанна Предтечи на благодарственный молебен по случаю завершения учебы, который совершил директор воскресной школы протоиерей Александр Брюховец. Также он поблагодарил детей — за старания, родителей — за терпение, педагогов — за их самоотверженный труд. О. Александр вручил благодарственные грамоты начинающим педагогам и наиболее активным родителям. Преподаватель воскресной школы Андрей Рыбаков пригласил всех желающих принять участие в летних сборах духовно-нравственного военно-патриотического учения «Горлица». В них также могут участвовать и родители ребят.

Перед храмом состоялась торжественная линейка саровской дружины Национальной организации витязей, четверо новых мальчиков вступили в эту организацию. Начальник дружины Алексей Голубев вручил новичкам элементы форменной одежды — галстуки (символизирующие кольчугу) и пилотки и призвал активно участвовать во всех делах, где нужна помощь Витязей (добровольческие акции, поездки в детские дома, участие в параде Победыи др.). Он напомнил ребятам, что служение это — всегда труд и преодоление себя.

Саровская дружина Витязей носит имя прав. воина Феодора Ушакова, непобедимого адмирала флота Российского. В октябре этого года будет отмечаться 200-летие преставления святого. А сам 2017 год посвящен его памяти, пройдет много интересных мероприятий. Летом Витязям предстоит ряд поездок и походов совместно с ребятами из нижегородской организации Витязей в рамках проекта «Наследники святого адмирала».

По словам Алексея Владимировича, летний лагерь Витязей пройдет, как обычно, в д. Обход под Ардатовом, с 10 июля в течение двух недель. Еще есть места, можно записаться. В лагере Витязей ребята не просто отдыхают, но многому учатся, происходит становление их характера.

Учащиеся воскресной школы в духовно-научном центре Саровского монастыря посмотрели спектакль «Красная шапочка». Праздник по случаю окончания учебного года завершили конкурсы, веселые подвижные игры и чаепитие возле храма.